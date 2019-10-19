Титов: «Какие у Тедеско преимущества перед Тихоновым и Гунько?»

Бывший игрок «Спартака» раскритиковал решение назначить главным тренером «красно-белых» .

— Бородюк и Мостовой сказали правильную вещь: назначение немца — плевок в российский тренерский корпус. Человек работал только в «Шальке», полтора года. Больше нигде и нисколько, второй сезон завалил. Где гарантии, что у него получится с нынешним составом «Спартака»?

— Гарантий нет, даже если Клопп возглавит «Реал». Любое тренерское назначение — эксперимент.

— Да, но в некоторых просматриваются основания. В этом их не очень много. Мостовой смеялся: «Вообще не понимаю, как так можно». Согласен. Хотя и дай бог, чтобы у Тедеско получилось. Надо поднимать репутацию «Спартака», особенно в еврокубках. Сейчас если соперник чуть поближе к середнякам — всё, приехали.

— Кто, если не Тедеско?

— Ответ с ходу не дам, нужно изучать вопрос. Но есть то, что на поверхности. Болельщики гудят, недовольны руководством. Почему не поставить Тихонова? Дело не в том, что он мой друг, — на него народ пойдёт. Дима Гунько тоже с опытом, свой. Какие у Тедеско перед ними преимущества?

— Контракт с ним подписан на два с лишним года. Верят, видимо, в немца в «Спартаке».

— У Кононова на какой срок был контракт? А у Аленичева? Якина? Лаудрупа? Эмери? Если в «Спартаке» говорят, что к тренеру полное доверие, значит, ему осталось максимум две недели. Может складывать вещи и выбирать место для отпуска.