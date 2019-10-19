Кикнадзе: «В „Локомотиве“ присутствует креативная атмосфера»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу над «Ахматом» в рамках 13-го тура РПЛ .

Дело в клубе, который объединяет команду, сотрудников, болельщиков. У нас креативная атмосфера. А дальше мы уже можем рассматривать самоотверженность футболистов, которые становятся только сильнее с новыми испытаниями. Вы посмотрите, у нас сегодня вышло трое ребят из академии: Станислав Магкеев, Даниил Куликов и Роман Тугарев.

Забил Саша Коломейцев, здорово вписался в коллектив Жоау Мариу, который стал своим практически с первых дней. Это все громкие слова, но так оно и есть.