Наумов: «Сегодня „Локо“ – сильнейшая команда в России»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов после победы бывшей команды над «Ахматом» (2:0) в 13-м туре РПЛ отметил, что «железнодорожники» являются главными претендентами на чемпионство.

— Считаю, что в этом сезоне две команды разыграют чемпионство. «Зенит» и «Локомотив». Составы позволяют им решить такую задачу. Более того, по сбалансированности между обороной и атакой, по балансу мастерства игроков, «Локо» — сегодня сильнейшая команда в России. Даже повыше «Зенита» будет.

— В дерзкий «Ростов», который обыгрывал подопечных Сёмина в Черкизове, вы не верите?

— Я с большим уважением отношусь к работе Карпина. Но не сильно верю в «Ростов» на длинной дистанции. Вот увидите, дончане будут допускать осечки. Причём с соперниками из нижней части таблицы. Не хватит им запаса прочности.

— Вы поставили «Локомотив» на первое место по сбалансированности состава. Но у «Зенита» есть свой козырь — Дзюба. Согласитесь, таких игроков в нападении «железнодорожников» просто нет.

— Нет. Но есть пара Эдер и Смолов. Вот выбыл из-за травмы Фарфан, и что изменилось? Ничего! «Локомотив» как играл, так и играет, не замечая потерь. Это говорит о резерве, классе команды. Если один «вылетает», ему находят замену. А если у «Зенита» выпадет Дзюба, что тогда? Кто его заменит? Большая проблема...

В «Локо» таких трудностей не возникает. «Зенит» сильно зависит от Артёма. Нет, я ни в коем случае не желаю травмы Дзюбе! Дай бог, чтобы играл. Просто рассуждаю вслух и прихожу к выводу, что в «Локомотиве» нет такой зависимости от конкретного исполнителя. На длинной дистанции это и может сказаться. Мы как-то и не замечаем, что выпал Смолов, Фарфан и так далее. А ведь каким лидером перуанец был в прошлом сезоне! Но ничего... Команда не рассыпалась. Ушёл Фернандеш? Пришёл Жоау Мариу. Всё нормально. Это класс тренерской работы!