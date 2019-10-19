Мостовой о Тедеско: «„Спартак“ не может всё время брать кота в мешке»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой вновь высказался о назначении новым главным тренером московской команды.

Продолжая тему моего предыдущего поста о новом главном тренере «Спартака». Комментариев было много и самых разных. Больше всего удивили те, кто написал про зависть и что не надо критиковать тренера, который не провёл ещё ни одного матча. Так дело не в конкретном тренере! А в ситуации, сложившейся в клубе в очередной раз. Вопрос не в Доменико Тедеско, а в том, что такой клуб как «Спартак» не может всё время брать кота в мешке без соответствующего опыта и достижений. Все тренерские назначения в «Спартаке» последних лет – это история «А вдруг получится?» Но «Спартак» это не поле для экспериментов, тем более, они, как правило, проваливаются.

В пример приводят Карреру, выигравшего долгожданное чемпионство. Да, у него получилось это сделать. Но получилось у него стать тренером «Спартака» на долгие годы, создать команду хотя бы на несколько сезонов? По каким причинам не вышло, это другой вопрос. Сам факт. При каждом новом назначении болельщики получают новую надежду. Но с каждым новым назначением эта надежда слабеет. Потому что каждое новое тренерское назначение ещё менее объяснимое, чем предыдущее. Потому что футбольные причины приглашения тренеров всё больше размываются.