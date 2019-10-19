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Мостовой о Тедеско: «„Спартак“ не может всё время брать кота в мешке»

сегодня, 01:35

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой вновь высказался о назначении Доменико Тедеско новым главным тренером московской команды.

Продолжая тему моего предыдущего поста о новом главном тренере «Спартака». Комментариев было много и самых разных. Больше всего удивили те, кто написал про зависть и что не надо критиковать тренера, который не провёл ещё ни одного матча. Так дело не в конкретном тренере! А в ситуации, сложившейся в клубе в очередной раз. Вопрос не в Доменико Тедеско, а в том, что такой клуб как «Спартак» не может всё время брать кота в мешке без соответствующего опыта и достижений. Все тренерские назначения в «Спартаке» последних лет – это история «А вдруг получится?» Но «Спартак» это не поле для экспериментов, тем более, они, как правило, проваливаются.

В пример приводят Карреру, выигравшего долгожданное чемпионство. Да, у него получилось это сделать. Но получилось у него стать тренером «Спартака» на долгие годы, создать команду хотя бы на несколько сезонов? По каким причинам не вышло, это другой вопрос. Сам факт. При каждом новом назначении болельщики получают новую надежду. Но с каждым новым назначением эта надежда слабеет. Потому что каждое новое тренерское назначение ещё менее объяснимое, чем предыдущее. Потому что футбольные причины приглашения тренеров всё больше размываются.

Доменико Тедеско – молодой тренер, который однажды попробовал себя в чемпионате Германии. Но достаточно ли оснований для того, чтобы рассчитывать на его успех в «Спартаке»? Новый тренер обладает достаточным опытом? У него есть команда, которая подходит под его тренерские взгляды, или можно быть уверенным, что ему такую команду соберут? Он работал за границей или понимает особенности российской лиги? А ведь единственным тренером-иностранцем не из «Зенита» (который обладает безграничными кадровыми возможностями), выигравшим чемпионат России был… Каррера. В «Локомотиве» получилось только у Сёмина, в ЦСКА только у Газзаева и Слуцкого. Это не значит, что тренером «Спартака» должен быть непременно россиянин. Но это должен быть тренер, соответствующий статусу такого клуба, как «Спартак». Вы можете себе представить, что в «Баварию» приглашают тренера из России, который сам никогда не играл в футбол? Возможно ли такое?

Ранее Мостовой заявил, что в матче «красно-белых» с «Рубином» Тедеско устроит «показуху».

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   528 / 833
сегодня в 02:36
Без комментариев
nik9373
nik9373
   383 / 833
сегодня в 01:54
Не зовут никуда Мостового кроме как на канделаки-тв,вот и обижен.
Багров-брат
Багров-брат
   649 / 833
сегодня в 01:54
Почему НЕ МОЖЕТ, Саша? Ведь постоянно БЕРЁТ!...)))
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