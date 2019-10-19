Наумов: «Глушаков совсем не бежит. Ему нужно время, чтобы набрать форму»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов после победы «железнодорожников» над «Ахматом» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ поделился впечатлениями от игры полузащитника грозненцев .

Во-первых, Шалимову рано предъявлять претензии. Я прекрасно знаю, как работает Рашид Рахимов и понимаю, какой футбол прививает Шалимов. Это абсолютно разные тренеры. И сейчас Игорю требуется время, чтобы перестроить игру «Ахмата». Тем более что грозненцы находятся внизу таблицы.

Что касается Глушакова, Денис всегда тяжело набирает форму. Это проявлялось еще по юношам. Плюс теперь добавился возраст и нехорошие эмоции после «Спартака». Вернётся ли он на прежний уровень? Нужно время, чтобы восстановиться. Возможно, его пока рано ставить в «старте» — лучше выпускать на замену. Ему сейчас непросто — и морально, и функционально. Физически он сдал. Ведь совсем не бежит... Желаю Денису удачи, чтобы поскорее набрал кондиции.