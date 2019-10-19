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Наумов: «Глушаков совсем не бежит. Ему нужно время, чтобы набрать форму»

сегодня, 04:59
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов после победы «железнодорожников» над «Ахматом» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ поделился впечатлениями от игры полузащитника грозненцев Дениса Глушакова.

Во-первых, Шалимову рано предъявлять претензии. Я прекрасно знаю, как работает Рашид Рахимов и понимаю, какой футбол прививает Шалимов. Это абсолютно разные тренеры. И сейчас Игорю требуется время, чтобы перестроить игру «Ахмата». Тем более что грозненцы находятся внизу таблицы.

Что касается Глушакова, Денис всегда тяжело набирает форму. Это проявлялось еще по юношам. Плюс теперь добавился возраст и нехорошие эмоции после «Спартака». Вернётся ли он на прежний уровень? Нужно время, чтобы восстановиться. Возможно, его пока рано ставить в «старте» — лучше выпускать на замену. Ему сейчас непросто — и морально, и функционально. Физически он сдал. Ведь совсем не бежит... Желаю Денису удачи, чтобы поскорее набрал кондиции.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   65 / 832
сегодня в 05:19
Не бежит, и никогда больше не побежит.
Байкал-38.
Байкал-38.
   166 / 832
сегодня в 05:17
Такого игрока Спартак потерял!
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
   504 / 832
сегодня в 05:03
Какое время, если он одной ногой на пенсии?
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