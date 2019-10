Варди забил в АПЛ больше Азара и Торреса

Нападающий «Лестера» забил гол в матче против «Бернли», который закончился победой «лис» со счетом 2:1.

Этот мяч стал для него 86-м в английской Премьер-лиге. Таким образом, 32-летний футболист обошел экс-полузащитника «Челси» и экс-форварда «Ливерпуля» и «Челси» , у которых по 85 голов в чемпионате Англии.

Jamie Vardy has now scored more Premier League goals than Fernando Torres (85) and Eden Hazard (85)



86 goals and the party’s still going strong. pic.twitter.com/WxINd5tofW