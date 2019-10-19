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Карпин о матче с «Зенитом»: «Команда детей играла против мужиков»

сегодня, 21:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» в гостевом матче 13-го тура чемпионата России.

Почему так сыграли? Потому что! Половина команды из сборных не вернулась, вот и все. Перед игрой меня спрашивали, в каком состоянии вернулись сборники. Вот и увидели.

Ни группа в атаке, ни группа в обороне - никто не был готов. Хороший урок для нас. Надеюсь, пойдет на пользу. Если так относиться к игре, то будут такие счета.  Можно ли было предугадать такой счёт по тренировкам? Нет, конечно. Как это предугадать?

Естественно, второй тайм понравился больше, чем первый, несмотря на то, что тоже пропустили три гола. Но хотя бы какая-то контригра была.

Первый тайм - избиение младенца. Было такое ощущение, что играла команда детско-юношеской школы против мужиков. Во втором тайме делали хоть что-то. Возможно, разговор в перерыве хоть как-то подействовал.

Два пенальти в наши ворота? Ничего не видел. Но раз был ВАР, то надеюсь, что все посмотрели.

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Все комментарии
dalex83
dalex83
   472 / 872
сегодня в 22:28
Кто хоть раз скажет про Питер, а в частности реку Мойку, тем мозгам пора уже на помойку! Питер это не Зенит!! Питер это Ска!!
Чингачгук
Чингачгук
   95 / 872
сегодня в 22:26
Ростов очень слабая команда, ее незаслуженно превозносят, сегодня показала истинную свою силу.
armeec_♞
armeec_♞
   217 / 872
сегодня в 22:26
а чем Зенит отличался от данной ситуации?)
Так и скажи, слил матч. Погнал своих "детей" вперед и нахватали
номер 12
номер 12
   152 / 872
сегодня в 22:22
Респект Карпину! Ни слова о судействе
Ravshan.878
Ravshan.878 ответил КЭТиК
   12 / 872
сегодня в 22:21
Да котёнок🐈 ты этого долго ждала.
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 872
сегодня в 22:19
Валера, я вас не узнаю. Вы возмужали. Вот стоило только ути от свиней и сразу стали человеком. Гыгыгы
n272nm
n272nm
   623 / 872
сегодня в 22:19
Ростов сильная команда. Такие матчи, иногда, случаются у всех. Нужно сделать правильные выводы и забыть эту игру. Зенит недавно проигрывал Динамо Минск 0-4 и что?! Уверен, Ростов точно так же выйдет из этой ситуации. Ростову спасибо за игру.
RamonCSKA
RamonCSKA
   175 / 872
сегодня в 22:18
Карпин наконецто научился давать интервью
Трезвый повар
Трезвый повар ответил stanichnik
   125 / 872
сегодня в 22:18
Играли с Динамо и ЦСКА, а сегодня вышли, как на тренировочный матч.((
Так и есть. Меня это очень удивило. Давно не видел Ростов таким беспомощным
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 872
сегодня в 22:16
Встали на место.
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz
сегодня в 22:15
А это разве нормально? Все до одного комментария tolctoy оскорбительны:
---
Сегодня 22:00 «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»
Чухонцы с берегов невы радуются купленной победе.Карась на новый год поедет отдыхать с семьёй на канары.миллеру народных денег не жалко,не свои.
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Сегодня 21:41 «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»
Реку мойку переименовали в ПОМОЙКУ.
---
Сегодня 21:38 «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»
Комментаторы с канделаки тв,весь матч на чёрное говорили белое.В общем от лизали заднее место политпроекту.тина будет довольна и выдаст премию.
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Сегодня 21:31 «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»
Ручной карась миллера сделал всё для победы политпроекта.
0
Сегодня 21:28 «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»
Очередная судейская победа политпомойки.
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Сегодня 20:09 Зенит - Ростов
Бомжатские помои ручные судьи тащут как могут.
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Сегодня 20:06 Зенит - Ростов
Вот это я понимаю судейство.Вар даже не стал смотреть вне игры у деревяхи.Тащут политпроект как могут.А миллер с бегловым в дёсна целуются,позор то какой.Но ничего будет и на нашей улице праздник.И имя бомжатского клуба будет стёрто из памяти потомков НАВЕЧНО!!!!!
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответил stanichnik
   307 / 872
сегодня в 22:12
У нас тоже в основе , свой только Байрамян.
Не совсем это я имел в виду. Сейчас тот-же Байрамян заблистает и газпром его загубит,как загубил Полоза в свое время. Все блестящее покупают за газовый счет.
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz
сегодня в 22:11
Адекватен Карпин как никогда.
Заполярный
Заполярный
   296 / 872
сегодня в 22:09
ДА КОНЕЧНО РОСТОВ СЕГОДНЯ БЫЛ МЕРТВЫЙ, ЗАТО КАРАСЬ И ВАР С ВИЛКОВЫМ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ
stanichnik
stanichnik ответил Трезвый повар
   629 / 872
сегодня в 22:08
Этот разгром должен стать для Ростова уроком. Играли откровенно слабо
Играли с Динамо и ЦСКА, а сегодня вышли, как на тренировочный матч.((
stanichnik
stanichnik ответил Russiаnhammer
   629 / 872
сегодня в 22:06
Спасибо. Факт в том,что все легенды Питера собрались.Мужики.Только Питерских-то и нет.Сплошные покупки у конкурентов.
У нас тоже в основе , свой только Байрамян.
Болельщик Урожая
Болельщик Урожая ответил Russiаnhammer
   478 / 872
сегодня в 22:06
ключевым фактором победы Зенита был админресурс в лице Карасева,о чем Валера скромно умолчал,потому что зрячие люди все видели сами,а остальное придаточное Тухлая победа Зенита с гнилым душком.
Всё верно. У кого в России деньги, тот правит пиром
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   315 / 872
сегодня в 22:06
По делу всё! Ростову урок
tolctoy
tolctoy
   584 / 872
сегодня в 22:04
Играла команда детско-юношеской школы против ручного миллеровского карася.Карась с миллером победили,поздравим их.
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответил stanichnik
   307 / 872
сегодня в 22:03
Семак никогда в Динамо не играл, Вы уважаемый наверное хотели сказать в ЦСКА
Спасибо. Факт в том,что все легенды Питера собрались.Мужики.Только Питерских-то и нет.Сплошные покупки у конкурентов.
RussianMango
RussianMango
   213 / 872
сегодня в 22:03
Согласен с Валерой. На подготовку к игре времени было мало. Шома воще к трапу прилетел, можно сказать. Вощем отмазки отмазками, а Сочи надо рвать.
stanichnik
stanichnik ответил Russiаnhammer
   629 / 872
сегодня в 22:01
у вас дзюба из тарасовки,азмун из рубина,семак из динамо и т.д. и т.п. легенды епта)
Семак никогда в Динамо не играл, Вы уважаемый наверное хотели сказать в ЦСКА
Трезвый повар
Трезвый повар
   125 / 872
сегодня в 22:01
Этот разгром должен стать для Ростова уроком. Играли откровенно слабо
alex074
alex074
   345 / 872
сегодня в 22:00
Ростову показали его место. Я думаю второй круг расставит всё по своим местам и выскочки из Ростова окажутся на своём привычном месте в РПЛ
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответил Зидан 1972
   307 / 872
сегодня в 22:00
На самом деле Карпину учиться и учиться у сэнсеев!Ему показали его место!
Что и требовалось доказать. Семак на глазах из физрука стал гением)
До первой п..дюлины)
Там кстати в Ростове много потенциальных новых легенд Зенита.Лишь бы Карась был прикормлен,да Боярский не зевал.
рже
рже
   143 / 872
сегодня в 21:56
Мужики и игрочишки с трениришкой!
nikoladolgov
nikoladolgov
   151 / 872
сегодня в 21:53
Карпин : Какая команда ? Не видел ....
Зидан 1972
Зидан 1972
   145 / 872
сегодня в 21:53
На самом деле Карпину учиться и учиться у сэнсеев!Ему показали его место!
AlexLZ
AlexLZ
сегодня в 21:49
Зенитовцы и в сборной покруче выглядели..,хотя,сборники все - МОЛОДЦЫ!
ROLENTO
ROLENTO
   312 / 872
сегодня в 21:49
Не унывай Ростов, вернёшь шестёрку в кубковом матче пятакам
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