Карпин о матче с «Зенитом»: «Команда детей играла против мужиков»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» в гостевом матче 13-го тура чемпионата России.

Почему так сыграли? Потому что! Половина команды из сборных не вернулась, вот и все. Перед игрой меня спрашивали, в каком состоянии вернулись сборники. Вот и увидели.

Ни группа в атаке, ни группа в обороне - никто не был готов. Хороший урок для нас. Надеюсь, пойдет на пользу. Если так относиться к игре, то будут такие счета. Можно ли было предугадать такой счёт по тренировкам? Нет, конечно. Как это предугадать?

Естественно, второй тайм понравился больше, чем первый, несмотря на то, что тоже пропустили три гола. Но хотя бы какая-то контригра была.

Первый тайм - избиение младенца. Было такое ощущение, что играла команда детско-юношеской школы против мужиков. Во втором тайме делали хоть что-то. Возможно, разговор в перерыве хоть как-то подействовал.

Два пенальти в наши ворота? Ничего не видел. Но раз был ВАР, то надеюсь, что все посмотрели.