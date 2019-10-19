Карпин о матче с «Зенитом»: «Команда детей играла против мужиков»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» в гостевом матче 13-го тура чемпионата России.
Почему так сыграли? Потому что! Половина команды из сборных не вернулась, вот и все. Перед игрой меня спрашивали, в каком состоянии вернулись сборники. Вот и увидели.
Ни группа в атаке, ни группа в обороне - никто не был готов. Хороший урок для нас. Надеюсь, пойдет на пользу. Если так относиться к игре, то будут такие счета. Можно ли было предугадать такой счёт по тренировкам? Нет, конечно. Как это предугадать?
Естественно, второй тайм понравился больше, чем первый, несмотря на то, что тоже пропустили три гола. Но хотя бы какая-то контригра была.
Первый тайм - избиение младенца. Было такое ощущение, что играла команда детско-юношеской школы против мужиков. Во втором тайме делали хоть что-то. Возможно, разговор в перерыве хоть как-то подействовал.
Два пенальти в наши ворота? Ничего не видел. Но раз был ВАР, то надеюсь, что все посмотрели.
Так и скажи, слил матч. Погнал своих "детей" вперед и нахватали
Так и скажи, слил матч. Погнал своих "детей" вперед и нахватали
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Сегодня 22:00 «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»
Чухонцы с берегов невы радуются купленной победе.Карась на новый год поедет отдыхать с семьёй на канары.миллеру народных денег не жалко,не свои.
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Сегодня 21:41 «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»
Реку мойку переименовали в ПОМОЙКУ.
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Сегодня 21:38 «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»
Комментаторы с канделаки тв,весь матч на чёрное говорили белое.В общем от лизали заднее место политпроекту.тина будет довольна и выдаст премию.
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Сегодня 21:31 «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»
Ручной карась миллера сделал всё для победы политпроекта.
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Сегодня 21:28 «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»
Очередная судейская победа политпомойки.
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Сегодня 20:09 Зенит - Ростов
Бомжатские помои ручные судьи тащут как могут.
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Сегодня 20:06 Зенит - Ростов
Вот это я понимаю судейство.Вар даже не стал смотреть вне игры у деревяхи.Тащут политпроект как могут.А миллер с бегловым в дёсна целуются,позор то какой.Но ничего будет и на нашей улице праздник.И имя бомжатского клуба будет стёрто из памяти потомков НАВЕЧНО!!!!!
---
Сегодня 22:00 «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»
Чухонцы с берегов невы радуются купленной победе.Карась на новый год поедет отдыхать с семьёй на канары.миллеру народных денег не жалко,не свои.
---
Сегодня 21:41 «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»
Реку мойку переименовали в ПОМОЙКУ.
---
Сегодня 21:38 «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»
Комментаторы с канделаки тв,весь матч на чёрное говорили белое.В общем от лизали заднее место политпроекту.тина будет довольна и выдаст премию.
-----
Сегодня 21:31 «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»
Ручной карась миллера сделал всё для победы политпроекта.
0
Сегодня 21:28 «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»
Очередная судейская победа политпомойки.
----
Сегодня 20:09 Зенит - Ростов
Бомжатские помои ручные судьи тащут как могут.
----
Сегодня 20:06 Зенит - Ростов
Вот это я понимаю судейство.Вар даже не стал смотреть вне игры у деревяхи.Тащут политпроект как могут.А миллер с бегловым в дёсна целуются,позор то какой.Но ничего будет и на нашей улице праздник.И имя бомжатского клуба будет стёрто из памяти потомков НАВЕЧНО!!!!!
До первой п..дюлины)
Там кстати в Ростове много потенциальных новых легенд Зенита.Лишь бы Карась был прикормлен,да Боярский не зевал.
До первой п..дюлины)
Там кстати в Ростове много потенциальных новых легенд Зенита.Лишь бы Карась был прикормлен,да Боярский не зевал.