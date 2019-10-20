«Интер» обыграл «Сассуоло» в матче с семью голами

«Интер» победил «Сассуоло» на выезде в матче восьмого тура чемпионата Италии. Миланцы занимают второе место в турнирной таблице Серии А (21 очко). «Сассуоло» пребывает на 16-м месте (шесть очков).
Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре
«Сассуоло» - «Интер» 3:4 (1:3)
Голы: Берарди 16, Джуричич 74, Бога 82 - Мартинес 2, Лукаку 38, Лукаку 45 (пенальти), Мартинес 71 (пенальти)
«Сассуоло»: Консильи, Мюльдур (Тольян 77), Марлон, Пелузо, Трипалделли, Данкан, Маньянелли, Мба Обьянг (Бога 52), Траоре (Джуричич 66), Берарди, Капуто
Главный тренер: Де Зерби Роберто.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева (Лазаро 73), Гальярдини, Брозович, Барелла, Бираги, Лукаку (Весино 90), Мартинес (Политано 72)
Главный тренер: Конте Антонио.
Предупреждения: Мба Обьянг 24, Данкан 34, Маньянелли 40, де Врей 42, Берарди 75, Лазаро 76, Бастони 90+2
Напомним, что в прошлом туре «Интер» впервые проиграл в текущем чемпионате, уступив «Ювентусу».
c каких это пор 10 летний школьник личное оскорбление пользователя,что за бред?
c каких это пор 10 летний школьник личное оскорбление пользователя,что за бред?
Ахаха))
https://www.youtube.com/watch?v=D22bk_AvtRA
Ахаха))
А тешить себя вечным троном сериала давно уже не в моде
А тешить себя вечным троном сериала давно уже не в моде
А то Интер забил гол который не засчитали и создал массу опасных моментов так они и вовсе молчат.Типичные глоры кабинетуса
А то Интер забил гол который не засчитали и создал массу опасных моментов так они и вовсе молчат.Типичные глоры кабинетуса
А мне этот чемпионат не интересен.У нас сейчас главные матчи против Боруссии
А мне этот чемпионат не интересен.У нас сейчас главные матчи против Боруссии
а у глоров старухи бобмит)))
а у глоров старухи бобмит)))