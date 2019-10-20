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«Интер» обыграл «Сассуоло» в матче с семью голами

сегодня, 15:29
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло3 : 4Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» победил «Сассуоло» на выезде в матче восьмого тура чемпионата Италии. Миланцы занимают второе место в турнирной таблице Серии А (21 очко). «Сассуоло» пребывает на 16-м месте (шесть очков).

Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре

«Сассуоло» - «Интер» 3:4 (1:3)
Голы: Берарди 16, Джуричич 74, Бога 82 - Мартинес 2, Лукаку 38, Лукаку 45 (пенальти), Мартинес 71 (пенальти)

«Сассуоло»: Консильи, Мюльдур (Тольян 77), Марлон, Пелузо, Трипалделли, Данкан, Маньянелли, Мба Обьянг (Бога 52), Траоре (Джуричич 66), Берарди, Капуто
Главный тренер: Де Зерби Роберто.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева (Лазаро 73), Гальярдини, Брозович, Барелла, Бираги, Лукаку (Весино 90), Мартинес (Политано 72)
Главный тренер: Конте Антонио.

Предупреждения: Мба Обьянг 24, Данкан 34, Маньянелли 40, де Врей 42, Берарди 75, Лазаро 76, Бастони 90+2

Напомним, что в прошлом туре «Интер» впервые проиграл в текущем чемпионате, уступив «Ювентусу».

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   184 / 881
сегодня в 16:47
треснул таки шов у Интерских. баны полетели. )))
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Bianconeri22
   113 / 881
сегодня в 16:32
Интор убедился в очной встрече, что Ювентус как обычно им не по зубам, и решили в своем стиле подключить административный ресурс. Да только и он им не поможет, интор спасет только расформирование или понижение до серии D!!!
будут клубы-побратимы с Палермо.
Bianconeri22
Bianconeri22
сегодня в 16:25
Интор убедился в очной встрече, что Ювентус как обычно им не по зубам, и решили в своем стиле подключить административный ресурс. Да только и он им не поможет, интор спасет только расформирование или понижение до серии D!!!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Жека10
   113 / 881
сегодня в 16:23
самое смешное это то,что эти глоры не говорят о том как вчера Ювентус играл против Болоньи.Выиграть у команды со счётом 2:1,которая за всю историю половину сезонов вообще играла в серии Б. А то Интер забил гол который не засчитали и создал массу опасных моментов так они и вовсе молчат.Типичные глоры кабинетуса
Юве настолька Величественна,что малышей не обижает, зато всякие проекты готовы стереть с лица земли,даже если получает левые пенальти в свои ворота. В ответке на Арене ваше недоразумение распустим и свяжем носки.
cska plus
cska plus
   2 / 881
сегодня в 16:23
Правильнее будет Интер отскочил.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Groove000
   113 / 881
сегодня в 16:21
Как обычно, дежурные слова главных кабинетных завсегдатаев о пенальти)
этот рефери кузен Скомины.
h8you
h8you
   224 / 881
сегодня в 16:10
смех)))
unoejk
unoejk ответил h8you
   47 / 881
сегодня в 16:08
unoejk c каких это пор 10 летний школьник личное оскорбление пользователя,что за бред?
Суть комментария - оскорбление. Тут даже обсуждать нечего. Обидно и неприятно.
h8you
h8you ответил Жека10
   224 / 881
сегодня в 16:07
самое смешное это то,что эти глоры не говорят о том как вчера Ювентус играл против Болоньи.Выиграть у команды со счётом 2:1,которая за всю историю половину сезонов вообще играла в серии Б. А то Интер забил гол который не засчитали и создал массу опасных моментов так они и вовсе молчат.Типичные глоры кабинетуса
    h8you
    h8you
       224 / 881
    сегодня в 16:06
    unoejk
    c каких это пор 10 летний школьник личное оскорбление пользователя,что за бред?
    DVOK68
    DVOK68
       533 / 881
    сегодня в 16:05
    Молодцы интеристы.
    Makcum
    Makcum
    сегодня в 16:02
    Кто о чем, а гоббы о пенальти :)))
    juvenale
    juvenale ответил Жека10
       13 / 881
    сегодня в 16:00
    самое смешное это то,что эти глоры не говорят о том как вчера Ювентус играл против Болоньи.Выиграть у команды со счётом 2:1,которая за всю историю половину сезонов вообще играла в серии Б. А то Интер забил гол который не засчитали и создал массу опасных моментов так они и вовсе молчат.Типичные глоры кабинетуса
    Болонья семикратный обладатель чемпионата Италии и двухкратный кубка Италии,так что твой кабинет недалеко ушел с 13 титулами(картонные я не считаю)
    juvenale
    juvenale ответил Don Nerazzurri
       13 / 881
    сегодня в 15:58
    Чего ещё можно ожидать от неудачников.Аха)))
    фанофливерпуль а ты чего не под своим акком
    allemz
    allemz
       21 / 881
    сегодня в 15:57
    Член рок-группы "Queen" поделился мнением о чемпионской гонке в Италии.
    Ахаха))
    juvenale
    juvenale ответил Жека10
       13 / 881
    сегодня в 15:56
    самое смешное это то,что эти глоры не говорят о том как вчера Ювентус играл против Болоньи.Выиграть у команды со счётом 2:1,которая за всю историю половину сезонов вообще играла в серии Б. А то Интер забил гол который не засчитали и создал массу опасных моментов так они и вовсе молчат.Типичные глоры кабинетуса
      Жека10
      Жека10 ответил 773sergeytank
         355 / 881
      сегодня в 15:51
        allemz
        allemz
           21 / 881
        сегодня в 15:48
        Жереми Бога - не тот "топарь", игравший когда-то за Челси?)
        Жека10
        Жека10
           355 / 881
        сегодня в 15:48
        самое смешное это то,что эти глоры не говорят о том как вчера Ювентус играл против Болоньи.Выиграть у команды со счётом 2:1,которая за всю историю половину сезонов вообще играла в серии Б.
        А то Интер забил гол который не засчитали и создал массу опасных моментов так они и вовсе молчат.Типичные глоры кабинетуса
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик ответил Groove000
           4 / 881
        сегодня в 15:47
        Как обычно, дежурные слова главных кабинетных завсегдатаев о пенальти)
        Ну так и дежурные пенальти тут как тут по факту))
        Don Nerazzurri
        Don Nerazzurri ответил Groove000
           385 / 881
        сегодня в 15:44
        Как обычно, дежурные слова главных кабинетных завсегдатаев о пенальти)
        Чего ещё можно ожидать от неудачников.Аха)))
        Groove000
        Groove000
           109 / 881
        сегодня в 15:43
        Как обычно, дежурные слова главных кабинетных завсегдатаев о пенальти)
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик ответил Князь Всея Турина
           4 / 881
        сегодня в 15:42
        опять эти судьи свитер засудили и дали всего-ничего ДВА ПЕНАЛЬТИ! видимо мало занесли.
        Джакомелли нельзя винить, он был уверен, что двух пенальти проекту хватит, понятно, что в конце он уже схватился сначала за голову, а потом за свисток, и готовился третий дать))
        КЭТиК
        КЭТиК
           103 / 881
        сегодня в 15:41
        Сассуоло всегда интересно играет
        Князь Всея Турина
        Князь Всея Турина
           113 / 881
        сегодня в 15:39
        опять эти судьи свитер засудили и дали всего-ничего ДВА ПЕНАЛЬТИ! видимо мало занесли.
        Василий 50
        Василий 50
           543 / 881
        сегодня в 15:35
        «Сассуоло» почти отыгрался.
        Жека10
        Жека10 ответил juvenale
           355 / 881
        сегодня в 15:35
        кабинет в своем стиле....уже чтобы сассуоло обыграть нужно два пеналя дарить....
        кабинетус это Ювентус я ж тебе говорил уже.Да и ты пересмотри как вчера играл твой кабинет против Болоньи.
        А мне этот чемпионат не интересен.У нас сейчас главные матчи против Боруссии
        Don Nerazzurri
        Don Nerazzurri ответил sihafazatron
           385 / 881
        сегодня в 15:35
        видимо было весело) а у глоров старухи бобмит)))
        У них бомбит без остановки.Аха)))
        sihafazatron
        sihafazatron
           22 / 881
        сегодня в 15:34
        видимо было весело)
        а у глоров старухи бобмит)))
        BESTjuventus10
        BESTjuventus10
           184 / 881
        сегодня в 15:33
        я лично слышал как трещал шов у фанатов интера после третьего гола сассуоло. равная игра средних команд, где через кабинеты интер выпросил два пенальти надуманных. как обычно) искуственная интрига в чемпе)
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