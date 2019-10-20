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Слуцкий: «Счастлив, что принял решение попробовать себя в Европе»

вчера, 20:32

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, как принял решение покинуть ЦСКА в 2016 году:

Это жизнь. Я понимал, если не уеду тогда, то не уеду никогда. С каждым годом все сложнее. Возраст, язык… Понимал, что для всего есть свое время. Это была внутренняя потребность — попробовать. Без гарантий, ты просто выходишь на рынок. А российский рынок тут никто не знает, его воспринимают как футбольный Китай.

Это было безумно интересно. Я безумно счастлив, что принял такое решение. Это был душевный порыв. Считаю, что тренерство — это больше творчество, нежели механическая работа. А творческим людям иногда нужно, чтобы их что-то вдохновляло.

Ранее Слуцкий рассказал про зарплату в «Витессе».

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GrimlocK
GrimlocK ответил mangoх12
вчера в 23:23
Только подставил ты нас Леня , подсунув нам гастрабайтера белорусского
на тот момент много фанатов радовалось его уходу, а теперь пальцы кусаем
Sergey Z
Sergey Z
   221 / 893
вчера в 21:41
Удачи и успехов Слуцкому!!!
drug01
drug01
   110 / 893
вчера в 21:41
Удачи в работе!!!!
Absinthe3
Absinthe3 ответил RamonCSKA
   40 / 893
вчера в 21:41
обычный завистливый хейтер))))
Да не, Лёня не совсем такой)
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Absinthe3
   127 / 893
вчера в 21:31
обычный завистливый хейтер))))
mangoх12
mangoх12
   6 / 893
вчера в 21:05
Только подставил ты нас Леня , подсунув нам гастрабайтера белорусского
VIPded
VIPded
   46 / 893
вчера в 21:03
Лёня в РФПЛ ещё вернётся... Ностальгию никто не отменял...)))
d_fincher
d_fincher
   21 / 893
вчера в 20:54
Да... правильное решение: ЦСКА без Лени отлично устроился без чемпионства - и так будет из года в год. Как там Уфа? Привыкайте, красно-синие, это надолго.
andre_can
andre_can
   293 / 893
вчера в 20:40
Леониду, спасибо, за Караваева!!!
112910415
112910415
   38 / 893
вчера в 20:39
красиво, честно, убедительно !
Absinthe3
Absinthe3
   40 / 893
вчера в 20:37
Хочется верить, человек, действительно, в один момент понял и осознал, что все игры в РПЛ ему покупает Гинер. Если уж хочет попытать себя надо уходить либо в клуб из нижней части таблицы, либо в Европу. Благо, он когда-то знатно лизнул Абрамовичу, связи есть)))
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