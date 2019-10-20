Слуцкий: «Счастлив, что принял решение попробовать себя в Европе»

Главный тренер «Витесса» рассказал, как принял решение покинуть ЦСКА в 2016 году:

Это жизнь. Я понимал, если не уеду тогда, то не уеду никогда. С каждым годом все сложнее. Возраст, язык… Понимал, что для всего есть свое время. Это была внутренняя потребность — попробовать. Без гарантий, ты просто выходишь на рынок. А российский рынок тут никто не знает, его воспринимают как футбольный Китай.

Это было безумно интересно. Я безумно счастлив, что принял такое решение. Это был душевный порыв. Считаю, что тренерство — это больше творчество, нежели механическая работа. А творческим людям иногда нужно, чтобы их что-то вдохновляло.