Слуцкий зарабатывает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА

Главный тренер «Витесса» рассказал, сколько зарабатывает в голландском чемпионате.

Моя зарплата в «Витессе» в пять раз уступает зарплате в ЦСКА . Но ты всех денег на заработаешь. И они никогда не являлись для меня мотивацией.