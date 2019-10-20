Слуцкий зарабатывает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, сколько зарабатывает в голландском чемпионате.
Моя зарплата в «Витессе» в пять раз уступает зарплате в ЦСКА. Но ты всех денег на заработаешь. И они никогда не являлись для меня мотивацией.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, сколько зарабатывает в голландском чемпионате.
Моя зарплата в «Витессе» в пять раз уступает зарплате в ЦСКА. Но ты всех денег на заработаешь. И они никогда не являлись для меня мотивацией.
денег успел нарубить у гинера что волноваться
денег успел нарубить у гинера что волноваться