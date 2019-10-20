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Слуцкий зарабатывает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА

вчера, 20:29

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, сколько зарабатывает в голландском чемпионате.

Моя зарплата в «Витессе» в пять раз уступает зарплате в ЦСКА. Но ты всех денег на заработаешь. И они никогда не являлись для меня мотивацией.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший
   52 / 893
вчера в 23:29
Человек исполнил свою мечту поработать в Европе. А примитивы на этом сайте занимаются злопыхательством
CSKA2012
CSKA2012
   248 / 893
вчера в 23:01
След тренер ЦСКА после Гончаренко Игнашевич или Слуцкий приедет ))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   807 / 893
вчера в 22:17
нибось хорошо ему в голландии покуривает шмаль
денег успел нарубить у гинера что волноваться
pomor45
pomor45
   115 / 893
вчера в 22:14
Альтруист поневоле. Или врёт.
justicе
justicе
   695 / 893
вчера в 21:44
Леонид Слуцкий всегда вызывает симпатию, нормальный человек
justicе
justicе ответил LOpp
   695 / 893
вчера в 21:36
Бургер хорошо по доил коней
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       242 / 893
    вчера в 21:32
    Здравомыслящий человек.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил LOpp
       23 / 893
    вчера в 21:02
    Бургер хорошо по доил коней
    Как вашу бензоколонку враги России доят,так после этого вам надо не вякать,а завидовать ,что в ЦСКА был такой тренер.
    Землянин
    Землянин
       156 / 893
    вчера в 20:57
    Счастливый Человек!!!
    112910415
    112910415
       38 / 893
    вчера в 20:43
    счастливый человек - не упустил свой шанс !
    LOpp
    LOpp
       73 / 893
    вчера в 20:41
    Бургер хорошо по доил коней
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