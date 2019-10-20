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Почеттино: «Сейчас не время говорить о трансферах»

вчера, 18:55

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино озвучил свое мнение по поводу возможных трансферов лондонского клуба в январе:

Я доволен командой и игроками. Но руководству клуба нужно быть готовыми нам помочь, если мы не будем справляться.

Не могу предугадать, что произойдет в январе. Нам нужно взять на себя ответственность. Если выиграем все следующие матчи, то зачем нам что-то менять. Однако если это будет не так, то нужно сохранять спокойствие и действовать.

Сейчас не то время, когда нужно говорить о трансферах. Мы примем решение, когда это будет нужно. Сейчас игрокам необходимо сплотиться с персоналом и болельщиками и попытаться все изменить.

Ранее Почеттино раскритиковал болельщиков «Тоттенхэма».

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