СМИ: Китай будет единственным кандидатом на проведение КЧМ-2021

вчера, 09:05

Сообщается, что Китай станет единственным кандидатом на проведение Клубного чемпионата мира 2021 года, заявка страны будет рассмотрена в четверг на заседании совета ФИФА в Шанхае.

КЧМ - соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций, которые выиграли главный клубный турнир на своем континенте. В прошлом году Клубный чемпионат мира прошел в ОАЭ , в финале мадридский «Реал» обыграл «Аль-Айн» со счетом 4:1.

В 2019 и 2020 году турнир пройдет в Катаре. Сейчас в нем принимают участие семь клубов, с 2021 года число участников вырастет до 24 команд.