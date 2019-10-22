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Лукаку дал интервью на итальянском языке после трёх месяцев в Италии

сегодня, 11:09

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку дал интервью на итальянском языке.

Отметим, что форвард провёл в Италии всего три месяца. В начале августа Лукаку, ещё будучи игроком «Манчестер Юнайтед», сообщил, что готов к переходу в «Интер», поскольку хорошо знает местный язык. Ромелу объяснил это тем, что его брат Джордан Лукаку выступает за «Лацио», и форвард смотрел трансляции матчей с его участием на итальянских телеканалах. Бельгиец также знает ещё шесть языков.

Ранее нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал о взаимопонимании с Лукаку на футбольном поле.

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Ruslik1982
Ruslik1982
   117 / 857
сегодня в 13:09
Лет ми спик фром май харт
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   486 / 857
сегодня в 11:27
Толковая обезьянка аххах
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 857
сегодня в 11:16
Он начал так: "Интернационале 28!"
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 857
сегодня в 11:14
Талантлив во всем.
Надо Мутко в Интер, Конте его научит языкам и парикам
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