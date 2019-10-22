Лукаку дал интервью на итальянском языке после трёх месяцев в Италии

сегодня, 11:09

Бельгийский нападающий «Интера» дал интервью на итальянском языке.

Отметим, что форвард провёл в Италии всего три месяца. В начале августа Лукаку, ещё будучи игроком «Манчестер Юнайтед», сообщил, что готов к переходу в «Интер», поскольку хорошо знает местный язык. Ромелу объяснил это тем, что его брат выступает за «Лацио», и форвард смотрел трансляции матчей с его участием на итальянских телеканалах. Бельгиец также знает ещё шесть языков.

Ранее нападающий «Интера» рассказал о взаимопонимании с Лукаку на футбольном поле.