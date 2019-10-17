Месси: «Я люблю шоколад»

сегодня, 12:20

Форвард «Барселоны» рассказал о своих предпочтениях в еде.

Какое мое любимое испанское блюдо? Я всегда говорил, что это жаркое, миланеса или паста. Моей слабостью является шоколад. Также я люблю карамель и мороженое. Я люблю все сладкое, но стараюсь не есть очень много.

Напомним, что в 2017 году аргентинец пожертвовал оставшуюся еду и напитки со своей свадьбы благотворительной организации в Росарио.