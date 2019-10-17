ГлавнаяНовости

Месси: «Я люблю шоколад»

сегодня, 12:20

Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своих предпочтениях в еде.

Какое мое любимое испанское блюдо? Я всегда говорил, что это жаркое, миланеса или паста. Моей слабостью является шоколад. Также я люблю карамель и мороженое. Я люблю все сладкое, но стараюсь не есть очень много.

Напомним, что в 2017 году аргентинец пожертвовал оставшуюся еду и напитки со своей свадьбы благотворительной организации в Росарио. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тедеско: «Я не зарегистрирован в социальных сетях»
Сегодня, 11:09 Комментарии5
Защитник «Краснодара» Скопинцев женился
Сегодня, 09:18 ФотоКомментарии6
Зинченко сделал предложение своей девушке
Вчера, 22:07 Комментарии35
«Зенит» поздравил Лунева с рождением сына
Вчера, 16:50 Комментарии10
Аспас стал жертвой грабителей
12 октября Комментарии4
Чернов запустил челлендж в соцсети
12 октября ВидеоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответил Так Себе Аналитик
   54 / 846
сегодня в 12:52
Шоколадные стауты, кстати, вполне ок)
Тебе видней 😉 я не употребляю ни того, ни другого☺️
juvenale
juvenale
   18 / 846
сегодня в 12:47
по пузу видно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил sir_Alex
   11 / 846
сегодня в 12:45
Шоколад под пивас! 😉
Шоколадные стауты, кстати, вполне ок)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 846
сегодня в 12:44
Месси по тонкой дорожке пошел.

Сказал бы "Я люблю белый шоколад" - записали бы в ку-клукс-клан.
Сказал бы "Я люблю черный шоколад" - просто в расисты.

Вовремя остановился)
sir_Alex
sir_Alex
   54 / 846
сегодня в 12:42
Шоколад под пивас! 😉
112910415
112910415
   41 / 846
сегодня в 12:26
это нормально, Лео !
только дешёвый не покупай
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100