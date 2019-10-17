Месси: «Я люблю шоколад»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своих предпочтениях в еде.
Какое мое любимое испанское блюдо? Я всегда говорил, что это жаркое, миланеса или паста. Моей слабостью является шоколад. Также я люблю карамель и мороженое. Я люблю все сладкое, но стараюсь не есть очень много.
Напомним, что в 2017 году аргентинец пожертвовал оставшуюся еду и напитки со своей свадьбы благотворительной организации в Росарио.
Сказал бы "Я люблю белый шоколад" - записали бы в ку-клукс-клан.
Сказал бы "Я люблю черный шоколад" - просто в расисты.
Вовремя остановился)
Сказал бы "Я люблю белый шоколад" - записали бы в ку-клукс-клан.
Сказал бы "Я люблю черный шоколад" - просто в расисты.
Вовремя остановился)
только дешёвый не покупай
только дешёвый не покупай