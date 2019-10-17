Тедеско: «Я не зарегистрирован в социальных сетях»

Новый наставник «Спартака» заявил, что не пользуется социальными сетями.

Я не зарегистрирован там, это не мой мир. У меня нет столько свободного времени, чтобы выставлять фотографии, делать подписи, читать комментарии. Если появляется свободная минута, лучше посвящу ее семье.

Вообще очень спокойно ко всему отношусь, меня разозлить сложно. Разве что один момент не нравится: когда что-то купил себе из еды, проголодался, пошел съесть, а в холодильнике этого уже нет. Кто-то опередил. (Улыбается.) Радует же меня семья. Что, скажем, может быть лучше момента, когда дочка смеется?