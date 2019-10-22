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«Ростов» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

вчера, 19:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ростов» продемонстрировал, что осталось за кадром матча 13-го тура чемпионата России с «Зенитом». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счетом 6:1.

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Все комментарии
mugik1973
mugik1973
   427 / 837
сегодня в 05:51
А игра то где?
Stasevi44
Stasevi44
   490 / 837
сегодня в 02:24
Хороший видос, голов правда маловато, но в целом, вместе с музыкой заставляет посмотреть себя до конца))
poodle
poodle
   376 / 837
вчера в 21:32
под такой обсер и музыка вошла,прям реквием!))
Dominators
Dominators ответил PITER_1
   251 / 837
вчера в 21:18
ростов атаковал давил, но всего лишь ничья))) 1:1 отскочил наш зенит
Не спорь ,ВАР в ЧР это фарс . Наши обо76ись знатно .Ну так чемпионат не закончился .В ответке вам накидаем ,так каждый год происходит . Может не 6 , но точно выиграем .
Dominators
Dominators ответил LOpp
   251 / 837
вчера в 21:12
Судейский беспредел показали? Хотя это не осталось за кадром. Вся страна видела позорное, газпромовское судейство.
ВАР это продолжительное рукоплескание в кадре , под крики комментаторов браво за кадром ,но в эфире , господина Миллера .
PITER_1
PITER_1
   698 / 837
вчера в 21:11
ростов атаковал давил, но всего лишь ничья))) 1:1
отскочил наш зенит
PITER_1
PITER_1 ответил волгодон 2
   698 / 837
вчера в 21:08
Из ключевого - занос Карасю остался за кадром.
точно подмечено))) сколько занесли то чтоб не 20:0 было и хоть один пенальти поставил
КЭТиК
КЭТиК
   119 / 837
вчера в 20:09
При 1-6 всё равно.
волгодон 2
волгодон 2
   46 / 837
вчера в 20:08
Из ключевого - занос Карасю остался за кадром.
ermak6848
ermak6848
   114 / 837
вчера в 20:04
это уже Архив футбольной истории...
Lazurny
Lazurny
   36 / 837
вчера в 20:02
За кадром ходил призрак пердива.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   799 / 837
вчера в 19:56
А чё счет не показали? Всюду написано "МЫРОСТОВ". Чего же вы счёт не показываете своим зрителям?
trimetil
trimetil ответил LOpp
   348 / 837
вчера в 19:55
Судейский беспредел показали? Хотя это не осталось за кадром. Вся страна видела позорное, газпромовское судейство.
Вопрос Карпину после игры:
- К судейству претензии есть?
- Вроде нет.
trimetil
trimetil
   348 / 837
вчера в 19:52
Краткий пересказ видео:
Ну, вобщем, долго ехали, наконец приехали. Весь матч постоянно атаковали только мы. Нам забили, но и мы забили. Байрамян с Азмуном братья навек.
LOpp
LOpp
   62 / 837
вчера в 19:16
Судейский беспредел показали?
Хотя это не осталось за кадром. Вся страна видела позорное, газпромовское судейство.
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