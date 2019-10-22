«Ростов» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

«Ростов» продемонстрировал, что осталось за кадром матча 13-го тура чемпионата России с «Зенитом». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счетом 6:1.
«Ростов» продемонстрировал, что осталось за кадром матча 13-го тура чемпионата России с «Зенитом». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счетом 6:1.
отскочил наш зенит
отскочил наш зенит
- К судейству претензии есть?
- Вроде нет.
- К судейству претензии есть?
- Вроде нет.
Ну, вобщем, долго ехали, наконец приехали. Весь матч постоянно атаковали только мы. Нам забили, но и мы забили. Байрамян с Азмуном братья навек.
Ну, вобщем, долго ехали, наконец приехали. Весь матч постоянно атаковали только мы. Нам забили, но и мы забили. Байрамян с Азмуном братья навек.
Хотя это не осталось за кадром. Вся страна видела позорное, газпромовское судейство.
Хотя это не осталось за кадром. Вся страна видела позорное, газпромовское судейство.