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«Зенит» опубликовал командное фото. Там есть Кокорин

вчера, 22:34

Пресс-служба «Зенита» опубликовал командное фото сезона-2019/20.

Стоит отметить, что на нем присутствует форвард Александр Кокорин, который сможет сыграть за команду только после зимнего перерыва.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил PITER_1
   9 / 891
сегодня в 00:11
Хочешь сказать его не существует?
Морозовский
Морозовский ответил 25процентный клоун
   16 / 891
сегодня в 00:05
Просто Кокорин сыграет раньше Малкома с парнями, точнее он уже играет, на тренеровках и в раздевалке))
Да, кто на чЁ учился!
PITER_1
PITER_1 ответил 25процентный клоун
   706 / 891
сегодня в 00:00
Автор, ау, там есть Малком
    Tostao
    Tostao
       243 / 891
    вчера в 23:52
    Было бы справедливо, если бы на этом снимке Кокорин сидел чуть поодаль и на стуле.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Морозовский
       9 / 891
    вчера в 23:49
    Просто Кокорин сыграет раньше Малкома с парнями, точнее он уже играет, на тренеровках и в раздевалке))
    d_fincher
    d_fincher
       20 / 891
    вчера в 23:36
    У них целый стадион - и все Кокорины. Другие за Зенит не болеют.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 891
    вчера в 23:35
    Питермен: зенит своих не бросает

    А нде же еще три состава?)))) куда их разбрасало
    Морозовский
    Морозовский ответил 25процентный клоун
       16 / 891
    вчера в 23:35
    Автор, ау, там есть Малком
    ЕСТЬ! Его припудрили!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 891
    вчера в 23:33
    Автор, ау, там есть Малком
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       64 / 891
    вчера в 23:33
    Обалденный заголовок: "Там есть Кокорин!"
    На самом деле - классное фото.
    И Александр смотрится в этом коллективе очень даже органично.
    ROLENTO
    ROLENTO
       185 / 891
    вчера в 23:25
    Ждём твоё возращение на поле, арестант!
    Delight
    Delight
    вчера в 23:21
    А где легендарный The Болотный???
    ziborock
    ziborock ответил Лакшери
       25 / 891
    вчера в 23:20
    Как же много очков у спартака!)))
    Больше чем у вас золотых медалей!)))
    Морозовский
    Морозовский
       16 / 891
    вчера в 23:13
    Картина живописца Томаса ГЕЙнсборо: "МАЛЬЧИКИ В ГОЛУБОМ"!
    Физручини
    Физручини
       151 / 891
    вчера в 23:10
    Он часть команды, почему его не должно быть на фото? Каждый может оступиться и подняться.
    Лакшери
    Лакшери ответил ziborock
       204 / 891
    вчера в 23:10
    Как же много очков у спартака!)))
    ziborock
    ziborock ответил Питер Ман
       25 / 891
    вчера в 23:05
    Зенит своих не бросает, это же не краснодар, который карма наказала и ещё сильно накажет за удар в спину Мамаеву
    Взяли бы да подписали Мамаева! Зачем пару то разлучили?! Будут опять где нибудь на нейтральной территории в кафешке встречаться! К тому же у вас воришки, выпивохи да дебоширы в почете!)
    Nikola45
    Nikola45
       28 / 891
    вчера в 22:59
    Еще больше начинаю уважать руководство Зенита! А Ванюша Красавец конечно зол ))
    ziborock
    ziborock
       25 / 891
    вчера в 22:56
    Как же много зулусов в Зените!)))
    Palex
    Palex
       240 / 891
    вчера в 22:50
    Ваня лучшей, наверное кипятком писает от злости. А зенитовцы молодцы!
    Питер Ман
    Питер Ман
       43 / 891
    вчера в 22:38
    Зенит своих не бросает, это же не краснодар, который карма наказала и ещё сильно накажет за удар в спину Мамаеву
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