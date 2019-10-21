«Зенит» опубликовал командное фото. Там есть Кокорин

Пресс-служба «Зенита» опубликовал командное фото сезона-2019/20.
Стоит отметить, что на нем присутствует форвард Александр Кокорин, который сможет сыграть за команду только после зимнего перерыва.
Пресс-служба «Зенита» опубликовал командное фото сезона-2019/20.
Стоит отметить, что на нем присутствует форвард Александр Кокорин, который сможет сыграть за команду только после зимнего перерыва.
А нде же еще три состава?)))) куда их разбрасало
А нде же еще три состава?)))) куда их разбрасало
На самом деле - классное фото.
И Александр смотрится в этом коллективе очень даже органично.
На самом деле - классное фото.
И Александр смотрится в этом коллективе очень даже органично.