Правительство РФ одобрило продажу пива на стадионах

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев рассказал, что правительство Российской Федерации выдало положительный отзыв на законопроект о возврате продажи пива на стадионах.

Надеюсь, примерно в 15-х числах ноября пройдет заседание профильного комитета и выйдем на первое чтение в 20-х числах. Мы очень многое обсуждали, было очень много дискуссий. Сейчас удалось получить положительное заключение правительства, за что большое спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву и членам правительства.

Правительство выдает отзыв или заключение в поддержку или не поддержку концепции законопроекта. В нашем случае официальный отзыв в поддержку концепции. Концепция — разрешить продажу пива на стадионах.