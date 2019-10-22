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Правительство РФ одобрило продажу пива на стадионах

сегодня, 10:05

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев рассказал, что правительство Российской Федерации выдало положительный отзыв на законопроект о возврате продажи пива на стадионах.

Надеюсь, примерно в 15-х числах ноября пройдет заседание профильного комитета и выйдем на первое чтение в 20-х числах. Мы очень многое обсуждали, было очень много дискуссий. Сейчас удалось получить положительное заключение правительства, за что большое спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву и членам правительства.

Правительство выдает отзыв или заключение в поддержку или не поддержку концепции законопроекта. В нашем случае официальный отзыв в поддержку концепции. Концепция — разрешить продажу пива на стадионах.

Также ранее Лебедев коснулся темы решения УЕФА разводить команды России и Косово.

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Все комментарии
МапС
МапС
   443 / 857
сегодня в 18:58
Давно пора.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Бутсы
   727 / 857
сегодня в 13:09
Я вообще никогда не понимал смысл безалкогольного пива. Если уж на то пошло выпить лучше кваса, чем то от чего будешь бегать сцать каждые полчаса, и при этом оставаться трезвым.
Если ты здоров ,то ты прав ! Но давай не будем забывать про людей ,которым по медицинским показаниям запрещено употреблять вообще всякий алкоголь и даже пиво ! Так выпьют безалкогольного ,что бы вкуса-то не забыть . А таких среди нас немало ,поверь !
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил bsww
   117 / 857
сегодня в 13:07
Это правильно, НО пока для безопасности только БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ, а потом повысить до 3,5-5% если всё будет хорошо
я бы начал с кефира
kolpankolpan
kolpankolpan ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   123 / 857
сегодня в 12:18
Ничего плохого нет, если продавать в пластиковых стаканах. А свинья грязи всегда найдет с запретом или нет.
А что хорошего в пластиковом стакане?Рядом не пройти сопли летят во все стороны.
Stasevi44
Stasevi44 ответил bsww
   502 / 857
сегодня в 11:55
Безалкогольное давно есть на Газпром арене точно, да и на Петровском тоже было.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил galem72
   77 / 857
сегодня в 11:44
    galem72
    galem72
       399 / 857
    сегодня в 11:25
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
         13 / 857
      сегодня в 11:20
      Ничего плохого нет, если продавать в пластиковых стаканах. А свинья грязи всегда найдет с запретом или нет.
      Бутсы
      Бутсы ответил bsww
         174 / 857
      сегодня в 11:05
      Это правильно, НО пока для безопасности только БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ, а потом повысить до 3,5-5% если всё будет хорошо
      Я вообще никогда не понимал смысл безалкогольного пива. Если уж на то пошло выпить лучше кваса, чем то от чего будешь бегать сцать каждые полчаса, и при этом оставаться трезвым.
      andre_can
      andre_can ответил bsww
         213 / 857
      сегодня в 10:41
      Это правильно, НО пока для безопасности только БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ, а потом повысить до 3,5-5% если всё будет хорошо
      безалкогольное всегда продавали....
      drug01
      drug01
         83 / 857
      сегодня в 10:31
      Теперь на футбол будет смотреть интересней....!
      Джохар Нохчо
      Джохар Нохчо
         354 / 857
      сегодня в 10:31
      Да начнется срачь
      bsww
      bsww
      сегодня в 10:21
      Это правильно, НО пока для безопасности только БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ, а потом повысить до 3,5-5% если всё будет хорошо
      Чингачгук
      Чингачгук
         84 / 857
      сегодня в 10:19
      Цена на мировом уровне.
      CRVENA ZVEZDA
      CRVENA ZVEZDA
      сегодня в 10:11
      уРЯяя
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
         540 / 857
      сегодня в 10:08
      Будем баки заливать
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