ГлавнаяНовости

Гвардиола продемонстрировал часы за 750 тысяч евро

вчера, 21:33
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продемонстрировал часы за 750 тысяч евро. В них испанский специалист пришел на пресс-конференцию перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой».

Речь идет о лимитированной версии часов швейцарской компании Richard Mille под названием RM27-01 Rafa Nadal. Всего было выпущено 50 экземпляров это модели.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В Сети появилось фото формы сборной России на Евро-2020
Сегодня, 09:04 ФотоКомментарии3
РПЛ перешла на зимний мяч
Вчера, 15:31 ФотоКомментарии10
«Локомотив» с «Ювентусом» сыграет в зеленой форме
Вчера, 12:02 ФотоКомментарии14
«Динамо» с «Краснодаром» сыграет в белой форме
20 октября Комментарии5
Климович вышел на матч с «Крыльями» в кепке в честь Яшина
20 октября ФотоКомментарии1
«Уфа» и ЦСКА показали формы на матч
20 октября ФотоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan ответил Так Себе Аналитик
   261 / 837
сегодня в 08:40
Не понимаю, что им всем эти часы дались? Что-то, а часы - это тупо показатель того, сколько ты можешь потратить на безделушку. Мне как-то подарили часы за 15 тыс, я их один раз одел и все... А тут 750 000 долларов... И, главное, помню, что у Пепа есть фирменные часы МС за 20 тыс долларов, куда ему еще))
Понты конечно. Деньги есть, почему бы себя не порадовать.
ХЗ может и ему подарили... может сам Надаль)))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил дурман
   318 / 837
сегодня в 07:06
Они и выглядят на 100 баксов
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил neomessi
   318 / 837
сегодня в 07:05
Да походу так и сделали . Посмотри на содержание часов , не брильянтов , ни золота , ни какого то редкого метала . Просто кожаный ремешок , и по середине обычные белые часы , я надеюсь что это не пластик какой нибудь . Дизайн простенький , ничего сверхъестественного нет .
Свиносеанс
Свиносеанс
   675 / 837
сегодня в 04:42
Атлетико с победой!
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   414 / 837
сегодня в 00:28
Ну вообще не красивые
oleg3k
oleg3k
   315 / 837
сегодня в 00:00
Ха,нищеброд.Посмотрел бы лучше какие часы у пу и его губернаторов.
Triem
Triem
   369 / 837
вчера в 23:59
Таких денег у меня конечно нет, но по дизайну мои мне больше нравятся.
Верг
Верг ответил дурман
   495 / 837
вчера в 23:57
Часы которые стоят 750 000$ И часы которые стоят 100$ Показывают одно и тоже время
Ну у богачей свои приколы, меряются не тем сколько моделей приведут, не то сколько стоят машины в их автопарках , или ценой яхт, а именно часами, у кого дороже, у того и длиннее
дурман
дурман
   649 / 837
вчера в 23:50
Часы которые стоят 750 000$
И часы которые стоят 100$
Показывают одно и тоже время
mihaluch
mihaluch
   38 / 837
вчера в 23:24
По этим часам Ленин штурм Зимнего начал.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил dimagas2
   220 / 837
вчера в 22:57
Статус,это то же самое чем Айфон лучше китайского аналога что дешевле в 3 раза,наверно только понтами и тем фактом что человек может себе позволить эту покупку.
Всем бы мозги и понимание Мане о роскоши чаще ненужной
d_fincher
d_fincher
   24 / 837
вчера в 22:55
У Забалотного и Маркизио такие же.
neomessi
neomessi ответил Рауль и Зидан
   124 / 837
вчера в 22:47
С алика можно купить за 250руб)))
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 837
вчера в 22:44
Для его годового дохода – как два пальца об асфальт! 😁 можно только порадоваться за человека 👍😎
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dimagas2
   1 / 837
вчера в 22:28
Статус,это то же самое чем Айфон лучше китайского аналога что дешевле в 3 раза,наверно только понтами и тем фактом что человек может себе позволить эту покупку.
Не совсем правильное сравнение, цена iPhone определяется экономическими реалиями, и там и начинка в три раза дороже, чем в китайском аналоге.

С часами же другое дело, там часто их покупают именно потому, что они дорогие. То есть четверть ляма - это еще цена для средненьких бизнесменов, а вот миллион - это уже хорошая цена, можно заплатить.

И определяется все, как правило, маркой. Швейцарские марки с пятисотлетней историей лепят на часы ценой в десять тысяч долларов ценник миллион и все))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   318 / 837
вчера в 22:25
Я просто в шоке с создателей . И как им в голову пришло , накинуть такую цену ? И ещё есть те кто покупают . Им вообще можно потратить на создание часов 500 баксов , и накинуть цену в 10 миллионов долларов , назвать ее лимитированной версией РМС 100500 , и толкать бестолковым арабам
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   318 / 837
вчера в 22:19
Вот эти вот с чёрной резинкой на его руке стоят 750 тысяч ? Вы что серьезно ? Ашалеть , а что там такого на 700 тысяч ?
dimagas2
dimagas2 ответил barcelona and cruyff
   147 / 837
вчера в 22:19
Чем время на этих часах отличается от времени на других более дешевых?
Статус,это то же самое чем Айфон лучше китайского аналога что дешевле в 3 раза,наверно только понтами и тем фактом что человек может себе позволить эту покупку.
Виссарионович
Виссарионович
   47 / 837
вчера в 22:10
Есть такие, под номером 27. Цена 637 000 $
Тряпочка для протирки в подарок.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   220 / 837
вчера в 22:09
Чем время на этих часах отличается от времени на других более дешевых?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Гавроша
   1 / 837
вчера в 22:09
На них даже циферблата нормального нету, и секундной стрелке вроде тоже. https://www.youtube.com/watch?v=OhSm3SAL3O0
Лол, дорогие часы в принципе не для того, чтобы на них смотреть. Они чисто для понтов.
4RT
4RT
   390 / 837
вчера в 22:07
У кремлёвских чинуш, такими часами внуки в песочнице играют
Гавроша
Гавроша
   55 / 837
вчера в 22:03
На них даже циферблата нормального нету, и секундной стрелке вроде тоже.

Groove000
Groove000
   80 / 837
вчера в 21:59
Пескова напомнило)
Александр Рябов
Александр Рябов
   269 / 837
вчера в 21:57
Голодная неделя для 750 000 африканских детей. Красавец Гвардиола - высший человек!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Гавроша
   1 / 837
вчера в 21:55
Неужели они столько стоят?
Это риторический вопрос, брызги краски Сидни Поллака на холсте стоят сотни миллионов долларов. В таких часах тоже обычно 95% переплата. Раз платят, значит, стоят.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 837
вчера в 21:53
Не понимаю, что им всем эти часы дались? Что-то, а часы - это тупо показатель того, сколько ты можешь потратить на безделушку. Мне как-то подарили часы за 15 тыс, я их один раз одел и все... А тут 750 000 долларов... И, главное, помню, что у Пепа есть фирменные часы МС за 20 тыс долларов, куда ему еще))
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
   291 / 837
вчера в 21:52
Бабки совсем уже некуда девать, раз безделушку из прошлого века за столько покупают
Доменико Тедеско
Доменико Тедеско
   434 / 837
вчера в 21:52
Продемонстрирую часы с ромбиком, лимитированная версия.
Footbolista
Footbolista ответил Гавроша
   12 / 837
вчера в 21:52
10 тыс € за часы...740 тыс. € за понты...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100