Гвардиола продемонстрировал часы за 750 тысяч евро

Главный тренер «Манчестер Сити» продемонстрировал часы за 750 тысяч евро. В них испанский специалист пришел на пресс-конференцию перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой».

Речь идет о лимитированной версии часов швейцарской компании Richard Mille под названием RM27-01 Rafa Nadal. Всего было выпущено 50 экземпляров это модели.

Neat €750,000 watch Guardiola was sporting at his press conference: https://t.co/HTFlcZTq6v pic.twitter.com/8JGCPdFc7m