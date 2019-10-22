Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продемонстрировал часы за 750 тысяч евро. В них испанский специалист пришел на пресс-конференцию перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой».
Речь идет о лимитированной версии часов швейцарской компании Richard Mille под названием RM27-01 Rafa Nadal. Всего было выпущено 50 экземпляров это модели.
Neat €750,000 watch Guardiola was sporting at his press conference: https://t.co/HTFlcZTq6v pic.twitter.com/8JGCPdFc7m— AS English (@English_AS) 22 октября 2019 г.
ХЗ может и ему подарили... может сам Надаль)))
ХЗ может и ему подарили... может сам Надаль)))
И часы которые стоят 100$
Показывают одно и тоже время
И часы которые стоят 100$
Показывают одно и тоже время
С часами же другое дело, там часто их покупают именно потому, что они дорогие. То есть четверть ляма - это еще цена для средненьких бизнесменов, а вот миллион - это уже хорошая цена, можно заплатить.
И определяется все, как правило, маркой. Швейцарские марки с пятисотлетней историей лепят на часы ценой в десять тысяч долларов ценник миллион и все))
С часами же другое дело, там часто их покупают именно потому, что они дорогие. То есть четверть ляма - это еще цена для средненьких бизнесменов, а вот миллион - это уже хорошая цена, можно заплатить.
И определяется все, как правило, маркой. Швейцарские марки с пятисотлетней историей лепят на часы ценой в десять тысяч долларов ценник миллион и все))
Тряпочка для протирки в подарок.
Тряпочка для протирки в подарок.
https://www.youtube.com/watch?v=OhSm3SAL3O0