РПЛ перешла на зимний мяч

сегодня, 15:31

РПЛ объявила о переходе на зимний дизайн игрового мяча. С 14-го тура в матчах чемпионата России будет использоваться новый мяч Merlin Hi-Vis от компании Nike.

Для игры в условиях снегопада компания Nike предоставила клубам РПЛ мячи красного цвета. После увеличения светового дня в апреле 2019 года РПЛ вернется к мячам белого цвета.

Первым матчем, в котором будет использован новый мяч, станет игра «Рубин» — «Урал», которая пройдет 25 октября.

