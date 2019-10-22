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РПЛ перешла на зимний мяч

сегодня, 15:31

РПЛ объявила о переходе на зимний дизайн игрового мяча. С 14-го тура в матчах чемпионата России будет использоваться новый мяч Merlin Hi-Vis от компании Nike.

Для игры в условиях снегопада компания Nike предоставила клубам РПЛ мячи красного цвета. После увеличения светового дня в апреле 2019 года РПЛ вернется к мячам белого цвета.

Первым матчем, в котором будет использован новый мяч, станет игра «Рубин» — «Урал», которая пройдет 25 октября.

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Все комментарии
viv
viv
   101 / 857
сегодня в 19:37
спартаку это не поможет....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   727 / 857
сегодня в 19:01
Ещё неоновую подсветку добавили бы ,24и ! )))
timoha0407
timoha0407
сегодня в 18:55
Либо я дальтоник,либо они!!)Одно из двух)
Нази
Нази
сегодня в 17:17
Осталось шапки ушанки одеть и меховые воротники нацепить.
ДСА
ДСА
   255 / 857
сегодня в 16:09
В Краснодаре почти лето.
kella
kella
сегодня в 16:08
Прошиповать надо чтобы не скользил!
bsww
bsww
сегодня в 15:48
Что значит в апреле 2019? сейчас октября 2019, может апрель 2020
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 857
сегодня в 15:46
Какой зимний мяч.....на улице теплей чем в мае....))
И что значит "после увеличения светового дня"...???
У нас есть арены без электрического освещения???
Lazurny
Lazurny
   32 / 857
сегодня в 15:44
Значит зима скоро.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   56 / 857
сегодня в 15:39
Так они же жолтые.
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