Огненный конь и фанаты. ЦСКА обновил рисунок на клубном автобусе

Московский ЦСКА опубликовал фотографию обновленного рисунка на клубном автобусе.
На автобус нанесено изображение коня — талисман клуба, а также фанатская трибуна.
Московский ЦСКА опубликовал фотографию обновленного рисунка на клубном автобусе.
На автобус нанесено изображение коня — талисман клуба, а также фанатская трибуна.
Ждем желчных излияний завистников.
Ждем желчных излияний завистников.
"Спартаку" в этом смысле проще, если нарисованную на их автобусе хавронью заляпает грязь, то будет только более аутентично смотреться))
"Спартаку" в этом смысле проще, если нарисованную на их автобусе хавронью заляпает грязь, то будет только более аутентично смотреться))