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Огненный конь и фанаты. ЦСКА обновил рисунок на клубном автобусе

сегодня, 16:00

Московский ЦСКА опубликовал фотографию обновленного рисунка на клубном автобусе. 

На автобус нанесено изображение коня — талисман клуба, а также фанатская трибуна.

цска

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Все комментарии
blitz
blitz
   150 / 857
сегодня в 19:50
Криативненько, молодцы.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   251 / 857
сегодня в 19:42
Неплохо.
Великолепный
Великолепный
   381 / 857
сегодня в 19:39
Красота! 👍👍👍
BenderBender
BenderBender
   243 / 857
сегодня в 18:43
Там, походу, лошадь а не конь. Яиц-то у цска нет.
SHMEL
SHMEL
   36 / 857
сегодня в 18:28
Круто!
Ждем желчных излияний завистников.
112910415
112910415
   29 / 857
сегодня в 17:20
вот они, долгожданные тактические изменения, которые давно готовил тренерский штаб !
VAN ARM
VAN ARM
   408 / 857
сегодня в 16:58
вот его в оборону и поставить)))
RIR68
RIR68
   195 / 857
сегодня в 16:46
талисман, автобус, так глядишь и до игры доберутся.
VIPded
VIPded
   33 / 857
сегодня в 16:20
Ждём и побед таких красивых!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 857
сегодня в 16:14
Жаль сейчас осень, дороги грязные будут, все заляпается.

"Спартаку" в этом смысле проще, если нарисованную на их автобусе хавронью заляпает грязь, то будет только более аутентично смотреться))
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 16:11
Ещё бы в игру второго тайма внести измения было бы чудненько.
pam06
pam06
   20 / 857
сегодня в 16:04
Имидж транспорта поменяли - это хорошо. Но было бы куда лучше - изменить игру, пора действительно выигрывать, а не на словах к этому стремиться.
kella
kella
сегодня в 16:03
Ого-го иго-го!
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