Почеттино о победе над «Црвеной Звездой»: «Очень важный результат»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это был важный результат по двум причинам – победа придала нам уверенности и добавила три очка в копилку. Это было очень важно, и я очень доволен.

Мы сыграли очень энергично. Это помогло нам забить голы в первые 15 минут. Наши болельщики были потрясающи. Их поддержка помогла нам. Теперь мы должны сохранять спокойствие. Это хороший результат, но только три очка.