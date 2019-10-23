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Почеттино о победе над «Црвеной Звездой»: «Очень важный результат»

сегодня, 06:06
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)5 : 0Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это был важный результат по двум причинам – победа придала нам уверенности и добавила три очка в копилку. Это было очень важно, и я очень доволен.

Мы сыграли очень энергично. Это помогло нам забить голы в первые 15 минут. Наши болельщики были потрясающи. Их поддержка помогла нам. Теперь мы должны сохранять спокойствие. Это хороший результат, но только три очка.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 837
сегодня в 09:28
Это не показатель.
cannongun
cannongun
   96 / 837
сегодня в 08:05
красавчики
mihaluch
mihaluch
   38 / 837
сегодня в 07:46
Шпоры похоже приходят в себя.
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