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Зидан: «Куртуа дважды спас наши ворота»

сегодня, 03:54
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Галатасараем» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, отдельно отметив игру голкипера своей команды Тибо Куртуа.

У соперника было два очень опасных момента, но Тибо был надёжен.

У нас было много возможностей забить после очень хороших розыгрышей. Я бы хотел, чтобы мы забили больше, потому что после второго мяча давление, оказываемое соперником, спадает.

Концентрация «Реала» нравилась мне от первой до последней минуты – всё благодаря скользкому счёту. Куртуа дважды спас ворота, но, в любом случае, мы провели отличную игру.

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Все комментарии
galem72
galem72
   364 / 837
сегодня в 11:11
На фоне уныния в мадриде бельгиец какой-то звёздочкой промелькивает.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 08:48
гений среди всех физруков
Incredulous
Incredulous
   167 / 837
сегодня в 08:35
Да, стоит признать, что в этом матче Куртуа один из немногих, кто вызвал только положительные эмоции.
AMaaa_777
AMaaa_777
   48 / 837
сегодня в 08:10
Вчерашняя победа заслугу Куртуа!
RaulReal
RaulReal
сегодня в 07:08
Даже в трех моментах спас, надеюсь продолжит в том же духе.
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