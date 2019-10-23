Зидан: «Куртуа дважды спас наши ворота»

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу над «Галатасараем» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, отдельно отметив игру голкипера своей команды .

У соперника было два очень опасных момента, но Тибо был надёжен.

У нас было много возможностей забить после очень хороших розыгрышей. Я бы хотел, чтобы мы забили больше, потому что после второго мяча давление, оказываемое соперником, спадает.

Концентрация «Реала» нравилась мне от первой до последней минуты – всё благодаря скользкому счёту. Куртуа дважды спас ворота, но, в любом случае, мы провели отличную игру.