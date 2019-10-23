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Марсело: «„Реал“ был обязан победить „Галатасарай“»

сегодня, 04:53
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал победу над «Галатасараем» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы должны отдавать все силы в каждой игре. Но сегодня мы были обязаны побеждать, только так. «Галатасарай» – непростой соперник, победить на этом стадионе – тяжёлая задача, но мы это сделали! У нас было много попыток забить, мы создали множество моментов. Мяч лишь раз оказался в сетке ворот, но для трёх очков этого оказалось достаточно.

Полагаю, нам не хватило лишь немного везения, чтобы забить больше. Мы приложили огромные усилия, но выхлоп оказался минимальным. Мы настроены делать всё возможное в каждом матче, не только здесь. Эта игра была трудной, но мы удвоили нашу интенсивность. Сделали это ради себя и болельщиков.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
   219 / 837
сегодня в 09:10
С такой реализацией и такой чёрной дырой в обороне "Реал" просто не заслуживает выйти из группы. По совести.
AMaaa_777
AMaaa_777
   48 / 837
сегодня в 08:16
Пора уже набирать обороты!
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