Марсело: «„Реал“ был обязан победить „Галатасарай“»

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал победу над «Галатасараем» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы должны отдавать все силы в каждой игре. Но сегодня мы были обязаны побеждать, только так. «Галатасарай» – непростой соперник, победить на этом стадионе – тяжёлая задача, но мы это сделали! У нас было много попыток забить, мы создали множество моментов. Мяч лишь раз оказался в сетке ворот, но для трёх очков этого оказалось достаточно.

Полагаю, нам не хватило лишь немного везения, чтобы забить больше. Мы приложили огромные усилия, но выхлоп оказался минимальным. Мы настроены делать всё возможное в каждом матче, не только здесь. Эта игра была трудной, но мы удвоили нашу интенсивность. Сделали это ради себя и болельщиков.