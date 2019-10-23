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Гасперини: «Надеялся, что интрига в матче с „Сити“ сохранится дольше»

сегодня, 04:35
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:5) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я немного разочарован пенальти. Эта встреча в любом случае была бы тяжёлой, но мы хорошо начали этот матч, повели в счёте и могли бы продержаться немного дольше.

«Манчестер Сити» силён и показал это, но мы слишком быстро позволили им отыграться, и этого пенальти можно было избежать. Когда игроки «Сити» получают свободное пространство, они становятся неудержимыми.

Было важно, чтобы мы продолжали давить. Мы могли бы забить ещё парочку голов. Я надеялся, что интрига сохранится дольше, мы пропустили голы, которых можно было избежать.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   161 / 837
сегодня в 09:17
За исключением матча в Загребе подавляющее количество пропущенных голов Аталанты приходятся на второй тайм. Похоже недоработали в предсезонке.
mihaluch
mihaluch
   38 / 837
сегодня в 05:36
"Аталанта" не ровня для "Манчестер Сити".
cska plus
cska plus
   4 / 837
сегодня в 05:16
Надежда умерла ровно через 10 минут.
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