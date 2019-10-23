Гасперини: «Надеялся, что интрига в матче с „Сити“ сохранится дольше»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:5) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я немного разочарован пенальти. Эта встреча в любом случае была бы тяжёлой, но мы хорошо начали этот матч, повели в счёте и могли бы продержаться немного дольше.

«Манчестер Сити» силён и показал это, но мы слишком быстро позволили им отыграться, и этого пенальти можно было избежать. Когда игроки «Сити» получают свободное пространство, они становятся неудержимыми.

Было важно, чтобы мы продолжали давить. Мы могли бы забить ещё парочку голов. Я надеялся, что интрига сохранится дольше, мы пропустили голы, которых можно было избежать.