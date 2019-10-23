Каштро: «Не думаю, что пропущенные нами в ЛЧ голы отражают уровень УПЛ»

Главный тренер «Шахтера» подвёл итоги домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (2:2).

— Насколько вас и вашего ассистента Дарио Срна удивило «Динамо»?

— «Динамо» не удивило. Не могу ответить за Дарио, но говорю о себе. С самого начала игра была очень сбалансированной. Статистические цифры могут сказать, что она получилась достаточно равной, единственная разница в том, что «Динамо» совершило 21 фол против 8 наших. Возможно, именно этот факт не давал нам развивать свою игру. Это очень сильная команда, которая действовала агрессивно и жёстко. Тем не менее процент владения мячом у нас был выше, но, к сожалению, не удалось воплотить его в голевые моменты. Пожалуй, ничья – заслуженный результат для обеих команд.

— Как оцениваете положение в группе после трех туров? Ваши ожидания от матча в Загребе?

— Все возможности открыты. Мы очень хотели сегодня победить, но не получилось. В этом случае важно по крайней мере не дать выиграть сопернику. Мы были в трудной ситуации, когда уступали 1:2, но сравняли счёт и закончили вничью. Возможности есть. Будем много работать, чтобы пройти дальше. Наша цель – пройти в 1/8 финала.

– «Шахтер» пропустил в двадцатом еврокубковом матче подряд. Разница между УПЛ и Лигой чемпионов настолько большая?

– Многие считают, что украинский чемпионат недостаточного уровня, не так хорош. Но давайте говорить честно. Посмотрим на Европу: Испания, Англия, Франция, Италия – это действительно топовые чемпионаты, отличающиеся от других. Остальные страны схожи. Несколько команд ведут борьбу за первенство. Я не думаю, что качество чемпионата как-то отражают пропущенные мячи. В таком турнире, как Лига чемпионов, само название говорит за себя: здесь играют именно чемпионы. На твоём пути сложные соперники, всегда непросто. Так происходит со всеми клубами в Лиге чемпионов. Самое важное – думать о ситуации в группе. Мы победили «Аталанту», что отлично и очень важно для нас, сыграли вничью с загребским «Динамо» и потерпели поражение от «Манчестер Сити», одной из лучших команд в мире, главного кандидата на проход дальше. Настраиваемся и работаем дальше, чтобы попасть в 1/8 финала. А пропущенные голы от таких соперников в Лиге чемпионов – не думаю, что их стоит считать или вообще об этом размышлять.