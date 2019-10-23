«Барса» намерена подписать полузащитника «Атлетико»

вчера, 19:41

«Барселона» вновь интересуется полузащитником «Атлетико» Саулем Ньигесом. В 2016 году каталонский клуб собирался приобрести этого игрока, но все же не стал осуществлять трансфер.

Отметим, что за хавбека придется заплатить большие деньги. В его контракте прописана сумма отступных в 150 миллионов евро. Соглашение полузащитника с «Атлетико» действует до 2026 года.

Сауль – не единственная трансферная цель «Барсы». «Сине-гранатовые» также намерены приобрести центрального защитника и уже определились с тройкой кандидатов.