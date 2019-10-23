«Реал» хочет продать Диаса

Daily Mail сообщает, что полузащитник «Реала» Брахим Диас может покинуть клуб в ближайшее время.
Руководство клуба не устраивает форма 20-летнего футболиста. Напомним, что хавбек присоединился к мадридскому клубу в январе 2019-го.
Daily Mail сообщает, что полузащитник «Реала» Брахим Диас может покинуть клуб в ближайшее время.
Руководство клуба не устраивает форма 20-летнего футболиста. Напомним, что хавбек присоединился к мадридскому клубу в январе 2019-го.
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