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«Реал» хочет продать Диаса

сегодня, 15:03

Daily Mail сообщает, что полузащитник «Реала» Брахим Диас может покинуть клуб в ближайшее время.

Руководство клуба не устраивает форма 20-летнего футболиста. Напомним, что хавбек присоединился к мадридскому клубу в январе 2019-го. 

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Все комментарии
AMaaa_777
AMaaa_777
   48 / 842
сегодня в 18:10
Впринципе можно!
NOVA
NOVA
   736 / 842
сегодня в 17:46
ну лучше уже в аренду!!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   563 / 842
сегодня в 17:17
56ы одним словом
Рома Олейник
Рома Олейник
   221 / 842
сегодня в 16:26
Зачем брали 😊
Один выход на замену после травмы, если не ошибаюсь - плохая форма?
dimagas2
dimagas2
   147 / 842
сегодня в 16:19
На "повышение" пацан пошел)))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   111 / 842
сегодня в 16:14
Если надумали продадут
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   86 / 842
сегодня в 16:12
я тоже буду как попугай


"зачем брали"
cska plus
cska plus
   4 / 842
сегодня в 15:57
Зачем брали.
ДСА
ДСА
   311 / 842
сегодня в 15:45
Сплошные убытки.
STVA 1
STVA 1
   43 / 842
сегодня в 15:31
Зачем брали...
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