«Реал» хочет продать Диаса

сегодня, 15:03

Daily Mail сообщает, что полузащитник «Реала» с может покинуть клуб в ближайшее время.

Руководство клуба не устраивает форма 20-летнего футболиста. Напомним, что хавбек присоединился к мадридскому клубу в январе 2019-го.