Лэмпард: «„Челси“ показал выдающуюся игру в матче с „Аяксом“»

Главный тренер «Челси» прокомментировал выездную победу над «Аяксом» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это великолепный результат. Безусловно, ещё ничего не решено, и после двух побед на экваторе группового этапа нам предстоит сделать ещё многое. Тем не менее, сегодня мы можем быть довольны собой и тем, как провели этот сложнейший выезд.

Сегодняшнюю встречу можно использовать в качестве шаблона для дальнейшего роста команды. На каждом участке поля, в полузащите, в обороне, на флангах, мы продемонстрировали выдающуюся игру и невероятную работоспособность. Мы связали по руками и ногам оппонентов высочайшего уровня, не позволив им играть в пас и принимать удобные решения.

Я могу выделить каждого из своих игроков, к примеру Курта Зума, который провёл превосходный матч, но это не значит, что мы будем почивать на лаврах

Мы с огромным уважением относимся к «Аяксу», и это естественно. Тем не менее, мы всегда сконцентрированы в первую очередь на себе. Сейчас меня больше всего радует, что я вижу стремление становиться лучше, воспринимать новую информацию и воплощать на поле план на игру. Приходя в новый клуб с целью изменить что-то, ты в первую очередь полагаешься на команду, на её желание слушать тебя и следовать за тобой. В этом отношении я полностью доволен своими игроками.