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Паненка: «Не ожидал, что Рамос использует мой стиль пробития пенальти»

вчера, 21:39

Бывший футболист сборной Чехословакии Антонин Паненка поделился мнением об игре защитника «Реала» Серхио Рамоса:

Я был удивлен, что Рамос использует мой стиль пробития пенальти. Это увеличило мое обожание к нему и его навыкам.

Рамос - один из лучших защитников мира, если не лучший. Если бы я был тренером, то хотел бы видеть такого игрока в команде.

Я большой фанат и «Реала», и «Барселоны».  Даже если они проигрывают, то интересно следить за особенными деталями в их игре.

 Ранее Паненка похвалил «Спартак» за покупку у «Славии» полузащитника сборной Чехии Алекса Крала.

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