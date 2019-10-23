Паненка: «Не ожидал, что Рамос использует мой стиль пробития пенальти»

Бывший футболист сборной Чехословакии поделился мнением об игре защитника «Реала» :

Я был удивлен, что Рамос использует мой стиль пробития пенальти. Это увеличило мое обожание к нему и его навыкам.

Рамос - один из лучших защитников мира, если не лучший. Если бы я был тренером, то хотел бы видеть такого игрока в команде.

Я большой фанат и «Реала», и «Барселоны». Даже если они проигрывают, то интересно следить за особенными деталями в их игре.