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Батистута рассказал, чем он отличается от Месси и Марадоны

вчера, 18:26

Бывший нападающий «Фиорентины» и «Ромы» Габриэль Батистута рассказал о своем отличии от великих футболистов прошлого и современности.  

Во время игровой карьеры меня воспринимали как обычного человека, во мне никогда не видели таких чемпионов, как Месси, Роналду или Марадона. Эти футболисты всегда знали, как нужно играть. Мне же пришлось учиться. Я обычный человек. Вот почему фаны всегда меня любили.

Напомним, недавно Батистута сообщил о том, сколь серьезные проблемы со здоровьем испытывал в прошлом.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   225 / 859
вчера в 23:25
Здоровья Батиголу!
dimagas2
dimagas2
   102 / 859
вчера в 18:28
Так он вроде про себя))
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