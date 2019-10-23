Батистута рассказал, чем он отличается от Месси и Марадоны

Бывший нападающий «Фиорентины» и «Ромы» рассказал о своем отличии от великих футболистов прошлого и современности.

Во время игровой карьеры меня воспринимали как обычного человека, во мне никогда не видели таких чемпионов, как Месси, Роналду или Марадона. Эти футболисты всегда знали, как нужно играть. Мне же пришлось учиться. Я обычный человек. Вот почему фаны всегда меня любили.