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Дзюба в тройке лидеров Европы по системе «гол + пас»

вчера, 17:52

Форвард «Зенита» Артём Дзюба идет третьим в списке лучших игроков Европы сезона-2019/20 по системе «гол + пас».

В активе 31-летнего нападающего сине-бело-голубых 9 забитых мячей и 10 результативных передач в 17 матчах на клубном уровне.

Те же 19 очков в своём активе имеют Майкл Линдл («Вольфсбергер»), Кристоф Монщейн («Аустрия»), Альфредо Морелос («Рейнджерс»), Душан Тадич («Аякс») и Шон Вайсманн («Вольфсбергер»). Возглавляют список Эрлинг Халанд («Зальцбург»), в 13 матчах на клубном уровне оформивший 20 голов и 5 результативных передач, и Донуэлл Мален (ПСВ), отметившийся 16 голами и 7 голевыми пасами в 19 встречах.

В прошлом матче РПЛ Дзюба забил «Ростову» 3 мяча и сделал 2 результативных передачи.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
   484 / 883
вчера в 22:05
дровосеки как водится нахваливают древесину...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   306 / 883
вчера в 22:04
Артем - ну молодец же, а!
серый1925
серый1925 ответил drug01
   770 / 883
вчера в 21:59
Все это временно
жизнь она вообще штука временная и все мы гости в этом бренном мире
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   55 / 883
вчера в 20:49
Пожелаю Артёму стать лидером. Удачи.
Чингачгук
Чингачгук
   77 / 883
вчера в 20:48
Удачи Дзюбе!
Wivert
Wivert ответил Тыдышко
   477 / 883
вчера в 20:46
Ты прав, но к сожалению, наш чемпионат и есть 9-20 по факту.
    drug01
    drug01
       109 / 883
    вчера в 20:42
    Все это временно
    Red_team
    Red_team
       198 / 883
    вчера в 20:38
    Холланд просто монстр, статистика поражает, в МЮ его!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Тыдышко
       17 / 883
    вчера в 20:06
    Ты прав, но к сожалению, наш чемпионат и есть 9-20 по факту.
    Есть разные мнения на сей счёт....
    Но то что забивать голы у нас нелегко это факт....
    У нас достаточно "автобусный" чемп...и гонку бомбардиров в последние годы (за 7 последних сезонов) выигрывают игроки забившие от 13-ти до 20-ти мячей....

    Для сравнения.....в той же Голландии по итогам прошлого сезона....Тадич из Аякса ненапряжно кладёт в сетку 28 голов...(43 гол+пас)......а Де Йонг из ПСВ 27 голов (37 гол+пас).....
    Sergey Z
    Sergey Z
       193 / 883
    вчера в 19:59
    Всё это временно!!!!
    Тыдышко
    Тыдышко ответил Jeck Denielse
       501 / 883
    вчера в 19:35
    Дзюба - должен быть первым..... Ибо основная часть голов забивается в чемпионатах.... Чемпионат России - 6-й в рейтинге Уефа... А перечисленные игроки выступают в чемпионатах с 9-20 мест рейтинга....... Должна же быть какая то коэффициентность.... В Швейцарском и Австрийском чемпах и Понсе с Ларссоном считались бы толковыми напами.....)) Тем более что из-за предвзятости и резкой аллергии у членов судейского корпуса на голы Артёма - 20-30% из них вообще не засчитывается....))
    Ты прав, но к сожалению, наш чемпионат и есть 9-20 по факту.
    Сп62
    Сп62
       119 / 883
    вчера в 19:33
    Дзюба был, Дзюба есть, Дзюба будет!
    cska plus
    cska plus
       6 / 883
    вчера в 19:31
    Кому это интересно когда португальцы обошли нас.
    cska plus
    cska plus ответил nik52
       6 / 883
    вчера в 19:30
    Человек взрослеет,как игрок и человек в данный момент он на ходу.
    Переведи на русский чё хотел сказать.
    nik52
    nik52
    вчера в 19:29
    Человек взрослеет,как игрок и человек в данный момент он на ходу.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       17 / 883
    вчера в 19:25
    Дзюба - должен быть первым.....
    Ибо основная часть голов забивается в чемпионатах....
    Чемпионат России - 6-й в рейтинге Уефа...
    А перечисленные игроки выступают в чемпионатах с 9-20 мест рейтинга.......
    Должна же быть какая то коэффициентность....
    В Швейцарском и Австрийском чемпах и Понсе с Ларссоном считались бы толковыми напами.....))

    Тем более что из-за предвзятости и резкой аллергии у членов судейского корпуса на голы Артёма - 20-30% из них вообще не засчитывается....))
    valt134
    valt134
       374 / 883
    вчера в 19:22
    Ну это ненадолго.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       34 / 883
    вчера в 19:18
    Зенит сделал из Дзюбы игрока и человека...
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответил dimagas2
       125 / 883
    вчера в 19:13
    В Азии так вапще лидер)))
    Истину глаголешь..Дзюба везде лучший!!!
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответил Гавроша
       125 / 883
    вчера в 19:04
    В спартаке у него такого не бывало.
    и не будет....
    Гавроша
    Гавроша
       67 / 883
    вчера в 18:59
    В спартаке у него такого не бывало.
    pomor45
    pomor45
       246 / 883
    вчера в 18:52
    А стоящих трансферных предложений всё ещё нет. Видимо настораживает повышенная зависимость его от удачной игры всей команды. Дзюба хороший мотиватор речами, но ни разу не видел, как он вытащил команду в критической ситуации своими единоличными действиями. Когда ситуация, как с Лейпцигом, он сразу как-то теряется, как лидер. В западных клубах таких игроков, на которых должна пахать команда, в расчёт не берут. Поэтому, если появится стоящее предложение, надо продавать не торгуясь. Дальше, учитывая возраст, повиснет, как почётный балласт, пригодный только в РПЛ.
    Морозовский
    Морозовский
       13 / 883
    вчера в 18:50
    Не будем глубоко лезть в дебри: достаточно убрать три гола зачисленных на счёт Дзюбы, а забитых Карасём и это только в одном матче, и понятно, что в этом списке Дзюба лишний.
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       21 / 883
    вчера в 18:33
    Больше всех взволнованы спартачи. :))))
    Палыч82
    Палыч82
       229 / 883
    вчера в 18:32
    У Холлана такой фэйс мультяшный,)
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       86 / 883
    вчера в 18:31
    Ахаха, как спартачи тут завистью брызжат))
    А по факту: если бы не потерянные годы в спартаке, где Дзюба только деградировал, то он был бы уже не хуже Ибрагимовича
    BenderBender
    BenderBender
       134 / 883
    вчера в 18:27
    В дерево важно попасть под нужным углом.
    Видели его с Лейпцигом.
    Питерский мешок-ноунэйм ещё терпимо отскочил.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 883
    вчера в 18:24
    Видели его с лейпцигом.
    Спасиюо карасю
    ziborock
    ziborock ответил Ярославъ Ивановъ
       19 / 883
    вчера в 18:15
    у масквабадских припекает,значит Дзюба молодец!!!
      Конунг Рагнар
      Конунг Рагнар ответил dimagas2
         71 / 883
      вчера в 18:08
      В Азии так вапще лидер)))
      Может стоит Зенит в азиатскую ЛЧ перевести? Там у них будет больше шансов дойти до полуфинала.
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