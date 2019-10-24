Дзюба в тройке лидеров Европы по системе «гол + пас»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба идет третьим в списке лучших игроков Европы сезона-2019/20 по системе «гол + пас».
В активе 31-летнего нападающего сине-бело-голубых 9 забитых мячей и 10 результативных передач в 17 матчах на клубном уровне.
Те же 19 очков в своём активе имеют Майкл Линдл («Вольфсбергер»), Кристоф Монщейн («Аустрия»), Альфредо Морелос («Рейнджерс»), Душан Тадич («Аякс») и Шон Вайсманн («Вольфсбергер»). Возглавляют список Эрлинг Халанд («Зальцбург»), в 13 матчах на клубном уровне оформивший 20 голов и 5 результативных передач, и Донуэлл Мален (ПСВ), отметившийся 16 голами и 7 голевыми пасами в 19 встречах.
Erling Haaland has the most goal contributions (goals and assists) in Europe in 2019-20 ✨— Goal (@goal) 24 октября 2019 г.
2️⃣5️⃣ Haaland (Salzburg)
2️⃣3️⃣ Malen (PSV)
1️⃣9️⃣ Dzyuba (Zenit)
1️⃣9️⃣ Liendl (Wolfsberger)
1️⃣9️⃣ Monschein (Austria Vienna)
1️⃣9️⃣ Morelos (Rangers)
1️⃣9️⃣ Tadic (Ajax)
1️⃣9️⃣ Weissman (Wolfsberger) pic.twitter.com/V8Hrunwlpc
В прошлом матче РПЛ Дзюба забил «Ростову» 3 мяча и сделал 2 результативных передачи.
Но то что забивать голы у нас нелегко это факт....
У нас достаточно "автобусный" чемп...и гонку бомбардиров в последние годы (за 7 последних сезонов) выигрывают игроки забившие от 13-ти до 20-ти мячей....
Для сравнения.....в той же Голландии по итогам прошлого сезона....Тадич из Аякса ненапряжно кладёт в сетку 28 голов...(43 гол+пас)......а Де Йонг из ПСВ 27 голов (37 гол+пас).....
Но то что забивать голы у нас нелегко это факт....
У нас достаточно "автобусный" чемп...и гонку бомбардиров в последние годы (за 7 последних сезонов) выигрывают игроки забившие от 13-ти до 20-ти мячей....
Для сравнения.....в той же Голландии по итогам прошлого сезона....Тадич из Аякса ненапряжно кладёт в сетку 28 голов...(43 гол+пас)......а Де Йонг из ПСВ 27 голов (37 гол+пас).....
Ибо основная часть голов забивается в чемпионатах....
Чемпионат России - 6-й в рейтинге Уефа...
А перечисленные игроки выступают в чемпионатах с 9-20 мест рейтинга.......
Должна же быть какая то коэффициентность....
В Швейцарском и Австрийском чемпах и Понсе с Ларссоном считались бы толковыми напами.....))
Тем более что из-за предвзятости и резкой аллергии у членов судейского корпуса на голы Артёма - 20-30% из них вообще не засчитывается....))
Ибо основная часть голов забивается в чемпионатах....
Чемпионат России - 6-й в рейтинге Уефа...
А перечисленные игроки выступают в чемпионатах с 9-20 мест рейтинга.......
Должна же быть какая то коэффициентность....
В Швейцарском и Австрийском чемпах и Понсе с Ларссоном считались бы толковыми напами.....))
Тем более что из-за предвзятости и резкой аллергии у членов судейского корпуса на голы Артёма - 20-30% из них вообще не засчитывается....))
А по факту: если бы не потерянные годы в спартаке, где Дзюба только деградировал, то он был бы уже не хуже Ибрагимовича
А по факту: если бы не потерянные годы в спартаке, где Дзюба только деградировал, то он был бы уже не хуже Ибрагимовича
Видели его с Лейпцигом.
Питерский мешок-ноунэйм ещё терпимо отскочил.
Видели его с Лейпцигом.
Питерский мешок-ноунэйм ещё терпимо отскочил.
Спасиюо карасю
Спасиюо карасю