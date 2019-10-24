Дзюба в тройке лидеров Европы по системе «гол + пас»

вчера, 17:52

Форвард «Зенита» идет третьим в списке лучших игроков Европы сезона-2019/20 по системе «гол + пас».

В активе 31-летнего нападающего сине-бело-голубых 9 забитых мячей и 10 результативных передач в 17 матчах на клубном уровне.

Те же 19 очков в своём активе имеют Майкл Линдл («Вольфсбергер»), Кристоф Монщейн («Аустрия»), Альфредо Морелос («Рейнджерс»), Душан Тадич («Аякс») и Шон Вайсманн («Вольфсбергер»). Возглавляют список Эрлинг Халанд («Зальцбург»), в 13 матчах на клубном уровне оформивший 20 голов и 5 результативных передач, и Донуэлл Мален ( ПСВ ), отметившийся 16 голами и 7 голевыми пасами в 19 встречах.

Erling Haaland has the most goal contributions (goals and assists) in Europe in 2019-20 ✨



2️⃣5️⃣ Haaland (Salzburg)

2️⃣3️⃣ Malen ( PSV )

1️⃣9️⃣ Dzyuba (Zenit)

1️⃣9️⃣ Liendl (Wolfsberger)

1️⃣9️⃣ Monschein (Austria Vienna)

1️⃣9️⃣ Morelos (Rangers)

1️⃣9️⃣ Tadic (Ajax)

1️⃣9️⃣ Weissman (Wolfsberger) pic.twitter.com/V8Hrunwlpc — Goal (@goal) 24 октября 2019 г.

