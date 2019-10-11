Гильерме не пропускает в 7 домашних матчах сборной России подряд

11 октября 2019, 11:01

Сборная России обыграла команду Шотландии (4:0) в рамках отбора к Евро-2020.

Таким образом, голкипер команды Гильерме продлил сухую серию до семи домашних матчей россиян подряд.

Ранее вратарь сыграл с первых минут в матче Лиги Наций против против Швеции (0:0) и Турции (2:0), а также в отборе к Евро-2020 против Сан-Марино (9:0), Кипра (1:0) и Казахстана (1:0). Также голкипер не пропустил в товарищеском матче с Литвой (3:0).