Гильерме не пропускает в 7 домашних матчах сборной России подряд

Сборная России обыграла команду Шотландии (4:0) в рамках отбора к Евро-2020.
Таким образом, голкипер команды Гильерме продлил сухую серию до семи домашних матчей россиян подряд.
Ранее вратарь сыграл с первых минут в матче Лиги Наций против против Швеции (0:0) и Турции (2:0), а также в отборе к Евро-2020 против Сан-Марино (9:0), Кипра (1:0) и Казахстана (1:0). Также голкипер не пропустил в товарищеском матче с Литвой (3:0).
Путин вручил ордена Черчесову, Акинфееву и Игнашевичу
Президент России Владимир Путин во время церемонии в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды и почётные грамоты игрокам и тренерам футбольной сборной России.
Президент вручил орден Александра Невского главному тренеру команды Станиславу Черчесову, а голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич получили ордена Почёта.
Путин вручил ордена Черчесову, Акинфееву и Игнашевичу
Президент России Владимир Путин во время церемонии в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды и почётные грамоты игрокам и тренерам футбольной сборной России.
Президент вручил орден Александра Невского главному тренеру команды Станиславу Черчесову, а голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич получили ордена Почёта.
Просто вообще против легов в сборной, какой бы он крутой не был. За Россию должны играть россияне. Но у нас никто не спросит...
Просто вообще против легов в сборной, какой бы он крутой не был. За Россию должны играть россияне. Но у нас никто не спросит...
https://ss.6/userfiles/press/imagesinsidetext/46/46206/7.jpg
https://ss.6/userfiles/press/imagesinsidetext/46/46206/7.jpg
Хиты петухеева за сборную :
7. Норвегия – Россия. 2004-й год. Махнул рукой мимо мяча
6.Англия – Россия. 2016-й год. Неправильный выбор позиции
5. Россия – Бельгия. 2010-й год. Пас Азару
4. Россия – Словакия. 2010-й год. Ногами лучше не играть
3. Россия – Алжир. Проклятый лазер
2. Россия – Мексика. Кунг-фу Игорь
1. Россия – Южная Корея. Горячий мяч
Хиты петухеева за сборную :
7. Норвегия – Россия. 2004-й год. Махнул рукой мимо мяча
6.Англия – Россия. 2016-й год. Неправильный выбор позиции
5. Россия – Бельгия. 2010-й год. Пас Азару
4. Россия – Словакия. 2010-й год. Ногами лучше не играть
3. Россия – Алжир. Проклятый лазер
2. Россия – Мексика. Кунг-фу Игорь
1. Россия – Южная Корея. Горячий мяч
А Акинфеев молодец....завершил карьеру в сборной в почестях и славе после успешного чемпионата мира в России....что не скажешь о мясном Филимонове....так и остался со своим ляпом в матче со сборной Украины....
А Акинфеев молодец....завершил карьеру в сборной в почестях и славе после успешного чемпионата мира в России....что не скажешь о мясном Филимонове....так и остался со своим ляпом в матче со сборной Украины....