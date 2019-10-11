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Гильерме не пропускает в 7 домашних матчах сборной России подряд

11 октября 2019, 11:01
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Сборная России обыграла команду Шотландии (4:0) в рамках отбора к Евро-2020.

Таким образом, голкипер команды Гильерме продлил сухую серию до семи домашних матчей россиян подряд.

Ранее вратарь сыграл с первых минут в матче Лиги Наций против против Швеции (0:0) и Турции (2:0), а также в отборе к Евро-2020 против Сан-Марино (9:0), Кипра (1:0) и Казахстана (1:0). Также голкипер не пропустил в товарищеском матче с Литвой (3:0).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 797
11 октября в 20:03
Хорошей то команды и не было)
Сп62
Сп62 ответил viv
   59 / 797
11 октября в 19:21
Ну, Путин в борьбе слабовато разбирается, а вот в футболе о-го-го!
Сп62
Сп62
   59 / 797
11 октября в 19:18
Главное, что нет провалов в игре и чувствуется надёжность.
viv
viv ответил spartach n1
   56 / 797
11 октября в 19:16
На почестях )) Хиты петухеева за сборную : 7. Норвегия – Россия. 2004-й год. Махнул рукой мимо мяча 6.Англия – Россия. 2016-й год. Неправильный выбор позиции 5. Россия – Бельгия. 2010-й год. Пас Азару 4. Россия – Словакия. 2010-й год. Ногами лучше не играть 3. Россия – Алжир. Проклятый лазер 2. Россия – Мексика. Кунг-фу Игорь 1. Россия – Южная Корея. Горячий мяч
На почестях и славе.....
Путин вручил ордена Черчесову, Акинфееву и Игнашевичу

Президент России Владимир Путин во время церемонии в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды и почётные грамоты игрокам и тренерам футбольной сборной России.

Президент вручил орден Александра Невского главному тренеру команды Станиславу Черчесову, а голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич получили ордена Почёта.
blitz
blitz ответил 4RT
   170 / 797
11 октября в 18:47
Вот бельгийцы и проверят.
4RT
4RT
   162 / 797
11 октября в 18:10
С бельгийцами наверстает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил амурец
   16 / 797
11 октября в 18:04
Ахаха давайте Лунева лучшего вратаря поставим?
Я ни слова не сказал про Лунёва, не надо ха-ха.
Просто вообще против легов в сборной, какой бы он крутой не был. За Россию должны играть россияне. Но у нас никто не спросит...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   11 / 797
11 октября в 17:23
Согласен, есть толковые, но в основном обыватели
dino-hsv
dino-hsv ответил Рефери
   75 / 797
11 октября в 17:17
ошибки нет, у Гильерме еще был матч с Литвой, подредактировали текст
вот так уже яснее :)
Andrej7886
Andrej7886
11 октября в 17:06
если бы не Джикия, этот косячник Гиля вчера бы пропустил
Don trambon
Don trambon ответил spartach n1
   266 / 797
11 октября в 17:02
Учитывая частоту твоего упоминания Акинфеева и как ты его называешь, то наталкиваюсь на мысль, что ты у нас ... *известная картинка где смотрят в дыру*.
амурец
амурец ответил gwynb1eidd
   52 / 797
11 октября в 16:27
Джанаев свой уровень показал, а кто лучше Гильерме?
BenderBender
BenderBender ответил амурец
   128 / 797
11 октября в 16:27
Он прикидывается. Крыть то нечем. Кони с такой игрой ливеру бы 2-14 влетели, учитывая крайнее дерби со спамом. Но такие "тонкости" я не возьмусь ему объяснять)
амурец
амурец ответил Ангел неБесГрешен
   52 / 797
11 октября в 16:26
Ахаха давайте Лунева лучшего вратаря поставим?
амурец
амурец ответил viv
   52 / 797
11 октября в 16:23
От ливера можно и стерпеть а вот от лудогопца пятёрка это серьезно
spartach n1
spartach n1 ответил gwynb1eidd
   1 / 797
11 октября в 16:20
Ну вчера, Гильерме упорно хотел получить мяч в свои ворота и прервать сухую серию, даже без ударов в створ от Шотландии. Лучше уж пусть Джанаев в воротах играет, от Гильерме в сборной пользы 0!
spartach n1
spartach n1 ответил gwynb1eidd
   1 / 797
11 октября в 16:14
Ну вчера, Гильерме упорно хотел получить мяч в свои ворота и прервать сухую серию, даже без ударов в створ от Шотландии. Лучше уж пусть Джанаев в воротах играет, от Гильерме в сборной пользы 0!
Петухеев не ждал,сам закидывал ))

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spartach n1
spartach n1 ответил viv
   1 / 797
11 октября в 16:11
Вовремя Семьлихов семерочку проглотил....понял Стас, что такое дарование в сборной не нужно.... А Акинфеев молодец....завершил карьеру в сборной в почестях и славе после успешного чемпионата мира в России....что не скажешь о мясном Филимонове....так и остался со своим ляпом в матче со сборной Украины....
На почестях ))


Хиты петухеева за сборную :
7. Норвегия – Россия. 2004-й год. Махнул рукой мимо мяча
6.Англия – Россия. 2016-й год. Неправильный выбор позиции
5. Россия – Бельгия. 2010-й год. Пас Азару
4. Россия – Словакия. 2010-й год. Ногами лучше не играть
3. Россия – Алжир. Проклятый лазер
2. Россия – Мексика. Кунг-фу Игорь
1. Россия – Южная Корея. Горячий мяч
серый1925
серый1925
   362 / 797
11 октября в 15:18
когда по воротам за весь матч бьют один раз,то грех пропустить даже если захочешь
viv
viv ответил spartach n1
   56 / 797
11 октября в 15:18
Вовремя Семьлихов семерочку проглотил....понял Стас, что такое дарование в сборной не нужно....

А Акинфеев молодец....завершил карьеру в сборной в почестях и славе после успешного чемпионата мира в России....что не скажешь о мясном Филимонове....так и остался со своим ляпом в матче со сборной Украины....
viv
viv ответил BenderBender
   56 / 797
11 октября в 15:16
От болгар и от Базеля как Краснодар это ладно...а вот от ливера 0:7.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
11 октября в 15:14
Вот посмотрим, скока он вынет от бельгийцев. Буду рад, если отстоит на ноль, хоть и не жалую легов в сборной...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответил spartach n1
   577 / 797
11 октября в 15:12
Во время петухеев дизертировал,теперь хоть за ворота можно быть спокойным !
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
       577 / 797
    11 октября в 15:11
    Ну вчера, Гильерме упорно хотел получить мяч в свои ворота и прервать сухую серию, даже без ударов в створ от Шотландии. Лучше уж пусть Джанаев в воротах играет, от Гильерме в сборной пользы 0!
    spartach n1
    spartach n1
       1 / 797
    11 октября в 15:09
    Во время петухеев дизертировал,теперь хоть за ворота можно быть спокойным !
    beefs
    beefs
       225 / 797
    11 октября в 14:45
    а лучше есть?
    Рефери
    Рефери ответил dino-hsv
       412 / 797
    11 октября в 14:45
    соккер, посчитайте до шести нормально, пожалуйста :)
    ошибки нет, у Гильерме еще был матч с Литвой, подредактировали текст
    Заратустра
    Заратустра
       29 / 797
    11 октября в 14:44
    Акинфеев пропустил бы в каждом этом матче. И не по одному мячу.
    pomor45
    pomor45 ответил 25процентный клоун
       219 / 797
    11 октября в 14:42
    Да, но эксперт
    Тут каждый сам себе эксперт.
    dino-hsv
    dino-hsv
       75 / 797
    11 октября в 14:33
    соккер, посчитайте до шести нормально, пожалуйста :)
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