«Барселона» напомнила о дебюте Месси 15 лет назад

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео первого появления своего нападающего Лионеля Месси на поле 15 лет назад. На видео аргентинец выходит на замену вместо легендарного португальца Деку.
15 years ago he debuted with the first team ... Today he will receive his sixth #GoldenShoe ✨— FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 октября 2019 г.
The best in history. pic.twitter.com/SVeQLEVosO
С тех пор 32-летний нападающий сыграл в 692 матчах за «Барселону», забил 604 гола и отдал 244 результативные передачи. Также недавно сообщалось о том, что каталонский клуб предложит Лео новый 10-летний контракт.
Символично на видео сменил Деко ))
Символично на видео сменил Деко ))