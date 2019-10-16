«Барселона» напомнила о дебюте Месси 15 лет назад

сегодня, 12:48

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео первого появления своего нападающего на поле 15 лет назад. На видео аргентинец выходит на замену вместо легендарного португальца Деку.

15 years ago he debuted with the first team ... Today he will receive his sixth #GoldenShoe ✨



The best in history. pic.twitter.com/SVeQLEVosO — FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 октября 2019 г.



С тех пор 32-летний нападающий сыграл в 692 матчах за «Барселону», забил 604 гола и отдал 244 результативные передачи. Также недавно сообщалось о том, что каталонский клуб предложит Лео новый 10-летний контракт.