ГлавнаяНовости

«Барселона» напомнила о дебюте Месси 15 лет назад

сегодня, 12:48

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео первого появления своего нападающего Лионеля Месси на поле 15 лет назад. На видео аргентинец выходит на замену вместо легендарного португальца Деку.

С тех пор 32-летний нападающий сыграл в 692 матчах за «Барселону», забил 604 гола и отдал 244 результативные передачи. Также недавно сообщалось о том, что каталонский клуб предложит Лео новый 10-летний контракт.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Прозаседавшиеся
Сегодня, 10:10Олег Лыткин в блоге По свежим следамКомментарии2
Гильерме не пропускает в 7 домашних матчах сборной России подряд
11 октября Комментарии72
Сборная России выиграла 6 матчей подряд с общим счетом 21:1
11 октября Комментарии12
«Ливерпуль» пропустил три мяча дома в ЛЧ впервые с октября 2014 года
03 октября Комментарии8
Лэмпард – первый английский тренер с 2017 года, победивший в матче ЛЧ
03 октября Комментарии3
«Ливерпуль» пропустил дома в Лиге чемпионов впервые с сентября 2018 года
02 октября ФотоКомментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 850
сегодня в 13:55
Гном для барсы некий искуственно придуманный идол.
Roger Young
Roger Young
   246 / 850
сегодня в 13:54
Да, помню его карьеру от самого начала.

Символично на видео сменил Деко ))
d_fincher
d_fincher ответил Гавроша
   41 / 850
сегодня в 13:49
Он же еще за сборную забивал, как же у него меньше, чем 700 мячей роналду?
у него на 3 года больше времени
League1
League1
   52 / 850
сегодня в 13:36
...и осасуны заплакали. Никто до меськи не издевался над маленькими командами с таким упоением
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Гавроша
   5 / 850
сегодня в 13:06
Мне бы твои заботы, ахаха)
Гавроша
Гавроша
   42 / 850
сегодня в 12:59
Он же еще за сборную забивал, как же у него меньше, чем 700 мячей роналду?
Gelious
Gelious
   83 / 850
сегодня в 12:55
Феноменальная карьера, ничего не скажешь.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   393 / 850
сегодня в 12:52
Красавчик
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100