Суарес приблизился к тройке лучших голеадоров «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в матче 9-го тура Ла Лиги против «Эйбара» забил 184-й гол за каталонскую команду в официальных матчах.
По этому показателю уругвайский игрок вышел на 4-е место в истории клуба, догнав Хосепа Самитьера. Больше за каталонский клуб в официальных матчах забивали лишь Ладислав Кубала (194), Сесар Родригес (232) и Лионель Месси (605).
Luis Suarez is now joint fourth in Barcelona's list of all-time top scorers. pic.twitter.com/CaoJg8EyOO— ESPN FC (@ESPNFC) 19 октября 2019 г.
184 гола за практически 5 сезонов, это просто шедевральный результат. К примеру, бывшему партнеру Роналду по Реалу Бензема, на это потребовалось почти 10 лет!
А сколько из этих 184, важный голов забил Суарес вообще не сосчитать.
184 гола за практически 5 сезонов, это просто шедевральный результат. К примеру, бывшему партнеру Роналду по Реалу Бензема, на это потребовалось почти 10 лет!
А сколько из этих 184, важный голов забил Суарес вообще не сосчитать.