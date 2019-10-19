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Суарес приблизился к тройке лучших голеадоров «Барселоны»

вчера, 23:35
ЭйбарЛоготип футбольный клуб Эйбар0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в матче 9-го тура Ла Лиги против «Эйбара» забил 184-й гол за каталонскую команду в официальных матчах.

По этому показателю уругвайский игрок вышел на 4-е место в истории клуба, догнав Хосепа Самитьера. Больше за каталонский клуб в официальных матчах забивали лишь Ладислав Кубала (194), Сесар Родригес (232) и Лионель Месси (605).

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Apsny
Apsny
   403 / 869
сегодня в 00:00
Могло бы быть и поболее)))
NGYCR7
NGYCR7
   83 / 869
вчера в 23:51
Нет нет скажут персофаны Месси, ведь с их кумиром играют одни бревна, и он один "тащит" Барселону!

184 гола за практически 5 сезонов, это просто шедевральный результат. К примеру, бывшему партнеру Роналду по Реалу Бензема, на это потребовалось почти 10 лет!

А сколько из этих 184, важный голов забил Суарес вообще не сосчитать.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 869
вчера в 23:38
Легенда, он забил много важных мячей
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