Суарес приблизился к тройке лучших голеадоров «Барселоны»

вчера, 23:35

Нападающий «Барселоны» в матче 9-го тура Ла Лиги против «Эйбара» забил 184-й гол за каталонскую команду в официальных матчах.

По этому показателю уругвайский игрок вышел на 4-е место в истории клуба, догнав Хосепа Самитьера. Больше за каталонский клуб в официальных матчах забивали лишь Ладислав Кубала (194), Сесар Родригес (232) и Лионель Месси (605).