Ребров о матче с ЦСКА: «Победили очень сильного противника»

Главный тренер «Ференцвароша» прокомментировал победу над ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Победили очень сильного противника. ЦСКА создал много моментов, мы тоже создавали. Интересная игра. Благодарен ребятам за то, что прибавили во втором тайме, контролировали мяч. Хотя сегодня для ЦСКА три очка были очень важны. Знали, что Марио (Фернандес) играет в атаку, он, возможно, лучший правый защитник в российском чемпионате. Но почти не обороняется. А в центре ЦСКА имеет 17-летнего защитника Карпова. Разница в скорости с Нгуеном была. В первом тайме он всегда старался открываться за спину. Мы старались создавать моменты в зоне Карпова.

В футболе всегда важнее всего результат. Не думаю, что сегодня игроков надо было дополнительно настраивать. Все были мотивированы к Лиге Европы. Чемпионат — совсем другой турнир. Целенаправленно готовились к ЦСКА , проанализировали игру, и вся команда выглядела хорошо.