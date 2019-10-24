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Ребров о матче с ЦСКА: «Победили очень сильного противника»

вчера, 22:36
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал победу над ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Победили очень сильного противника. ЦСКА создал много моментов, мы тоже создавали. Интересная игра. Благодарен ребятам за то, что прибавили во втором тайме, контролировали мяч. Хотя сегодня для ЦСКА три очка были очень важны. Знали, что Марио (Фернандес) играет в атаку, он, возможно, лучший правый защитник в российском чемпионате. Но почти не обороняется. А в центре ЦСКА имеет 17-летнего защитника Карпова. Разница в скорости с Нгуеном была. В первом тайме он всегда старался открываться за спину. Мы старались создавать моменты в зоне Карпова.

В футболе всегда важнее всего результат. Не думаю, что сегодня игроков надо было дополнительно настраивать. Все были мотивированы к Лиге Европы. Чемпионат — совсем другой турнир. Целенаправленно готовились к ЦСКА, проанализировали игру, и вся команда выглядела хорошо.

Знаю силу ЦСКА в атаке. Конечно, пытались насытить центральную зону. Тогда команде оставались только дальние удары. Во втором ЦСКА немножко подсел. Думаю, им было трудно играть после сложной воскресной игры на синтетике (с «Уфой»). Во втором тайме они не прессинговали так, как в первом. Возможно, поэтому мы стали выходить не только в контратаках, но и в позиционных. И поэтому после перерыва по ударам соперника превзошли.

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Все комментарии
St David
St David
сегодня в 00:15
Ну Ребров-то из футбольной страны, как и Зубков, который ассист отдал
erix
erix
вчера в 23:07
фартануло не больше.от ворот не отходили
EAGinLE
EAGinLE
   80 / 883
вчера в 22:45
С победой Реброва . Молодцы .
CSKA2012
CSKA2012
   314 / 883
вчера в 22:41
Игнашевич получил лицензию про? ) Пора Серёгу звать в ЦСКА обратно в качестве помощника потом главного )
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   342 / 883
вчера в 22:39
Ребров разкусил ЦСКА))) чисто по тактике обули))
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