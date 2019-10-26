Панченко: «Матчи с ЦСКА для меня всегда будут особенными»

сегодня, 12:12

Форвард московского «Динамо» в преддверии матча его команды с ЦСКА заявил, что встречи с «красно-синими» всегда будут иметь для него особое значение.

Матчи с ЦСКА для меня всегда будут особенными. Там я выигрывал золотую медаль, выходил на поле во встречах Лиги чемпионов. Да, уже давно чувствую себя динамовцем, но частичка сердца осталась в армейском коллективе. Для меня игры с «красно-синими» – это еще и новая встреча с болельщиками команды, которые всегда относились ко мне с теплотой и продолжают говорить приятные слова где-то на улице или в Instagram.

Напомним, что накануне Панченко дал интервью, в котором рассказал о текущем положении «Динамо».