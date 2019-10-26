ГлавнаяНовости

Панченко: «Матчи с ЦСКА для меня всегда будут особенными»

сегодня, 12:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 15:30 Не начался

Форвард московского «Динамо» Кирилл Панченко в преддверии матча его команды с ЦСКА заявил, что встречи с «красно-синими» всегда будут иметь для него особое значение.

Матчи с ЦСКА для меня всегда будут особенными. Там я выигрывал золотую медаль, выходил на поле во встречах Лиги чемпионов. Да, уже давно чувствую себя динамовцем, но частичка сердца осталась в армейском коллективе. Для меня игры с «красно-синими» – это еще и новая встреча с болельщиками команды, которые всегда относились ко мне с теплотой и продолжают говорить приятные слова где-то на улице или в Instagram.

Напомним, что накануне Панченко дал интервью, в котором рассказал о текущем положении «Динамо».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Ювентусом» в ЛЧ
Сегодня, 12:11 ВидеоКомментарии2
Лэмпард поделился ожиданиями от матча с «Бернли»
Сегодня, 10:10 Комментарии4
Докампо: «Проблема „Рубина“ в том, что ни один из нападающих не забивает»
Вчера, 23:24 Комментарии3
Парфенов: «Результат матча с „Рубином“ закономерный»
Вчера, 23:14 Комментарии1
Яремчук: «Ничья с „Вольфсбургом“ подобна победе»
Вчера, 20:22 Комментарии1
Cоперницы закрыли от телекамер футболистку, у которой слетел хиджаб
Вчера, 19:55 ВидеоКомментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
   388 / 884
сегодня в 13:07
Зугибила его жирная свинья в свое время, не давал возможности раскрыть свой высокий потенциал. Вместо этого на поле были чистые армецы: Муса думбея
drug01
drug01
   103 / 884
сегодня в 13:05
Игра важная для обеих команд!
Lazurny
Lazurny
   38 / 884
сегодня в 12:38
Смена Торпедо будет в этом матче.
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 884
сегодня в 12:31
Есть подозрения , что в скором времени и матчи с Динамо будут особенными.
ermak6848
ermak6848
   204 / 884
сегодня в 12:29
если в Армии не служил - то да трепещи Кириллушка...
Footbolista
Footbolista
   5 / 884
сегодня в 12:24
Треху Ихоряну по старой памяти...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100