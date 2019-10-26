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Отец Кузяева: «Мой сын хочет вернуться в основной состав „Зенита“»

сегодня, 17:20

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не думает о продлении соглашения с питерским клубом. Об этом заявил отец футболиста Адьям Кузяев.

Сейчас наша основная цель вернуться в основной состав, Далер набрал форму. Пока не думаем о продлении контракта, разговаривать будем в декабре. С Рибалтой был предварительный разговор, но пока никакой конкретики нет. Хотелось бы продолжить выступать за «Зенит». Сейчас никаких переговоров с другими клубами мы не ведём, Далер — игрок питерского клуба.

Напомним, что летом футболист восстанавливался после травмы

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VAN ARM
VAN ARM
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сегодня в 17:33
хочет играть -нужно уходить. у бомжиков 3 состава .
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