Отец Кузяева: «Мой сын хочет вернуться в основной состав „Зенита“»

Полузащитник «Зенита» не думает о продлении соглашения с питерским клубом. Об этом заявил отец футболиста Адьям Кузяев.

Сейчас наша основная цель вернуться в основной состав, Далер набрал форму. Пока не думаем о продлении контракта, разговаривать будем в декабре. С Рибалтой был предварительный разговор, но пока никакой конкретики нет. Хотелось бы продолжить выступать за «Зенит». Сейчас никаких переговоров с другими клубами мы не ведём, Далер — игрок питерского клуба.