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«Арсенал» продлил соглашение с Костадиновым

сегодня, 11:30

Тульский «Арсенал» продлил контракт с полузащитником команды Георгием Костадиновым. Соглашение болгарского футболиста с клубом рассчитано до мая 2022 года.


Отметим, что в составе «Арсенала» также скоро будет пополнение – к тулякам присоединятся два футболиста «Шахтера» из Солигорска.

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Все комментарии
minai
minai
   292 / 886
сегодня в 12:12
Ули толку.
EAGinLE
EAGinLE
   74 / 886
сегодня в 11:52
Удачи Арсеналу .
Robbaggio
Robbaggio
   273 / 886
сегодня в 11:37
В 90-ые от такого заголовка только бы на лондонский подумалось, хоть там он и не играл)
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