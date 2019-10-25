«Арсенал» продлил соглашение с Костадиновым

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Тульский «Арсенал» продлил контракт с полузащитником команды . Соглашение болгарского футболиста с клубом рассчитано до мая 2022 года.

👍🏻👍🏻👍🏻 ПФК «Арсенал» продлил контракт с Георги Костадиновым



ПФК «Арсенал» заключил с 29-летним полузащитником новое трудовое соглашение.



Контракт с Георги Костадиновым заключен до мая 2022 года.



Подробности 👉🏻https://t.co/65aWdJhd03 pic.twitter.com/6NN1wtya7Z — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 25 октября 2019 г.

Отметим, что в составе «Арсенала» также скоро будет пополнение – к тулякам присоединятся два футболиста «Шахтера» из Солигорска.