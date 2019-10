Игуаин попал в больницу после матча с «Лечче»

Нападающий «Ювентуса» попал в больницу после матча 9-го тура чемпионата Италии с «Лечче». Под занавес встречи аргентинец получил удар в голову после столкновения с голкипером хозяев Габриэлом. Тем не менее, он смог доиграть встречу, однако после игры его доставили в больницу для проведения медицинского обследования.

Gonzalo Higuain has been taken to hospital for tests after a nasty collision during Juventus' draw with Lecce pic.twitter.com/UYO1rhyHy4