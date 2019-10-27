Слуцкий: «Если бы играли еще два часа, все равно не забили бы „Ден Хаагу“»

Главный тренер «Витесса» прокомментировал поражение от «Ден Хаага» в 11-м туре чемпионата Нидерландов.

Неприятно ли понимать, что наша команда больше не непобедима? Это факт. Иногда бывают матчи, в которых невозможно победить. Думаю, если бы мы играли еще два часа, то все равно не забили бы. Мы не реализовывали невероятные голевые моменты. Противник первый раз бьет по воротам — и забивает два гола. Такое происходит в футболе. Сегодня мы были ужасно невезучие, но это нормальная ситуация. У меня нет вопросов к команде. Старались поменять ход игры, доминировали на поле, создавали шансы. Мы сделали 22 ключевые передачи против 7 у соперника — это невероятное преимущество. При такой статистике невозможно пропустить, но мы проиграли.

Иногда приходится платить такую цену. Если удача была с нами с «Утрехтом», «Алкмааром», когда мы побеждали благодаря ошибке вратаря или пенальти в конце тайма, то бывают моменты, когда удача отворачивается. Тот же Матавж реализовал бы 10 из 10 таких моментов, но сегодня не забил. Тяжело анализировать такую игру. Сегодня просто был не наш день.

Я горжусь командой. Во втором тайме мы не сдались: продолжали идти вперед, создавать моменты, доминировать, били по воротам, пусть и не так много попадали в створ. Но бывают белые полосы в жизни, бывают черные.

Никакой паники в преддверии кубковой игры нет. Мы не забили? И что? Такое случается. Матавж промахнулся с шести метров и еще много было таких моментов.

Что касается отстранения Базура, то у меня не было разговора с ним. Все зависит от того, готов ли он к беседе. Это дело не между мной и им, а между им и командой. Когда будут какие-то подвижки, мы примем решение.