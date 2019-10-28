Влашич попал в заявку сборной Хорватии на ноябрьские матчи

сегодня, 15:18

Пресс-служба сборной Хорватии объявила список футболистов, которых выбрал главный тренер Златко Далич на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Словакии (16 ноября) и товарищеский матч против команды Грузии (19 ноября).

В заявку попал полузащитник ЦСКА , отметившийся голом за сборную в прошлом матче против команды Уэльса.

Полный список игроков:

Вратари: Калинич, Ливакович, Слуга;

Защитники: Йедвай, Митрович, Баришич, Бартолец, Чалета-Цар, Шкорич, Мелньяк, Перич;

Полузащитники: Модрич, Ракитич, Ковачич, Брозович, Бадель, Пашалич, Влашич;

Нападающие: Перишич, Крамарич, Ребич, Брекало, Петкович, Оршич.