Влашич попал в заявку сборной Хорватии на ноябрьские матчи

Пресс-служба сборной Хорватии объявила список футболистов, которых выбрал главный тренер Златко Далич на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Словакии (16 ноября) и товарищеский матч против команды Грузии (19 ноября).
В заявку попал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отметившийся голом за сборную в прошлом матче против команды Уэльса.
Полный список игроков:
Вратари: Калинич, Ливакович, Слуга;
Защитники: Йедвай, Митрович, Баришич, Бартолец, Чалета-Цар, Шкорич, Мелньяк, Перич;
Полузащитники: Модрич, Ракитич, Ковачич, Брозович, Бадель, Пашалич, Влашич;
Нападающие: Перишич, Крамарич, Ребич, Брекало, Петкович, Оршич.
🔥 #Croatia squad— HNS (@HNS_CFF) 28 октября 2019 г.
🇭🇷🇸🇰 16/11, Rijeka, #EURO2020 qualifier
🇭🇷🇬🇪 19/11, Pula, friendly#BeProud #Family #Vatreni pic.twitter.com/nItJSONwoa