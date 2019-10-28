ГлавнаяНовости

Влашич попал в заявку сборной Хорватии на ноябрьские матчи

сегодня, 15:18

Пресс-служба сборной Хорватии объявила список футболистов, которых выбрал главный тренер Златко Далич на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Словакии (16 ноября) и товарищеский матч против команды Грузии (19 ноября).

В заявку попал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отметившийся голом за сборную в прошлом матче против команды Уэльса.

Полный список игроков:

Вратари: Калинич, Ливакович, Слуга;

Защитники: Йедвай, Митрович, Баришич, Бартолец, Чалета-Цар, Шкорич, Мелньяк, Перич;

Полузащитники: Модрич, Ракитич, Ковачич, Брозович, Бадель, Пашалич, Влашич;

Нападающие: Перишич, Крамарич, Ребич, Брекало, Петкович, Оршич.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноКазань отправила заявку на проведение Суперкубка УЕФА
Сегодня, 12:24 Комментарии11
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»: Ловрен - в стартовом составе
Вчера, 18:46 Комментарии2
«Норвич» - МЮ: Рэшфорд и Марсьяль в стартовом составе гостей
Вчера, 18:39 Комментарии2
Чалов сыграет с первых минут за ЦСКА в матче с «Динамо»
Вчера, 15:22 Комментарии14
Шюррле - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Локомотивом»
Вчера, 15:20 Комментарии12
Дзюба - в запасе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»
Вчера, 13:02 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
GYTSYL
GYTSYL
   90 / 873
сегодня в 15:24
Левые пенальти бить???
cska plus
cska plus
   16 / 873
сегодня в 15:23
Будет так играть в следующий раз ни в какую сборную не попадёт.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100