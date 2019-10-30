Черчесов: «В чужой монастырь со своим уставом не прихожу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей тренерской философии:
Факт, что я начинал тренерскую карьеру в Австрии, конечно, сказывается. Я там выступал, общался, учился тренерскому делу. В частности, работал под руководством Йоахима Лёва. Это оставило определенный отпечаток. Другое дело, что независимо от страны, на первый план выходит личность человека, именно она определяет подход к взаимоотношениям. Я всегда свободно общался с игроками. В то же время жил и играл в СССР и России, поэтому смог найти баланс: чувствую, где можно дать игрокам свободу, а где нет. У зарубежных тренеров в России, наверное, возникает некий дисбаланс из-за непонимания местных особенностей. Но это не их вина, просто данность.
Невозможно работать в Варшаве по тем же правилам, что и в Инсбруке или в Грозном. Как говорится, нельзя торговать принципами, но нужно понимать местную специфику. Когда я прихожу на новое место, первым делом спрашиваю: «Что нельзя делать?» В чужой монастырь со своим уставом не прихожу.
Всегда надо опережать ситуацию, изначально находить для футболиста наиболее комфортную позицию, где он может максимально эффективно себя проявить. У нас есть теоретические и практические занятия, ставим игроков на разные позиции, смотрим, комфортно ли они себя чувствуют. Когда мы с тренерским штабом хотим донести до игроков какие-то идеи, обсуждаем с ними ситуацию. Иногда практика показывает, что казавшаяся интересной идея не работает, в таком случае вносим коррективы. Нужен гибкий подход.
Официально совета из опытных игроков нет, но как говорится, двери всегда открыты. Коллектив должен правильно понимать действия тренерского штаба, поэтому мы общаемся с футболистами. Если у них появляются вопросы — готовы ответить.
Ранее Черчесов выступил с лекцией перед тренерами в УЕФА.
и в средней перспективе усатый оказывается прав: не брал Дзюбу - в итоге спровоцировал того выйти на совершенно новый уровень; не брал Чалова - так Чалов, как сейчас видим, не всегда хорошо играет; не взял Денисова - помним, как Денисов самовольно покинул клуб, зачем такой человек в раздевалке?
ну и видим, как все игроки сборной говорят: Саламыч действительно убедил нас, что мы можем выиграть ЧМ, мы поверили в себя, сплотились
и в средней перспективе усатый оказывается прав: не брал Дзюбу - в итоге спровоцировал того выйти на совершенно новый уровень; не брал Чалова - так Чалов, как сейчас видим, не всегда хорошо играет; не взял Денисова - помним, как Денисов самовольно покинул клуб, зачем такой человек в раздевалке?
ну и видим, как все игроки сборной говорят: Саламыч действительно убедил нас, что мы можем выиграть ЧМ, мы поверили в себя, сплотились
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1147099/cherchesov-stanislav-rossiya
Правильно, Саламыч ! И в свой не пускаю , так и надо действовать )
Тогда есть четкий порядок и микроклимат, и каждый сборник играет там,
где он лучше всего себя может проявить, продолжайте в том же духе ! Удачи !
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1147099/cherchesov-stanislav-rossiya
Правильно, Саламыч ! И в свой не пускаю , так и надо действовать )
Тогда есть четкий порядок и микроклимат, и каждый сборник играет там,
где он лучше всего себя может проявить, продолжайте в том же духе ! Удачи !