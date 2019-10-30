Дзюба: «В „Томи“ я сформировался как футболист»

Форвард «Зенита» вспомнил период в своей карьере, когда был в аренде в «Томи»:

Томский период до сих пор вспоминаю с большой теплотой. Причин очень много. Там я сформировался как футболист. Ведь Валерий Кузьмич Непомнящий не просто пригласил меня в «Томь», но и всячески доверял. И очень уважительно относился. Можно сказать, любил по-отечески.

Но там в принципе собралась потрясающая команда. Такие парни! Валера Климов, Дима Мичков, Саня Харитонов, Горан Мазнов. Много крутых ребят! А Валера Катынсус, Серега Парейко, Леша Поляков, Димка Смирнов! Что ни человек, то личность!

Для меня это было круто, что приехал не один, а с нашими парнями. Егором Филиппенко, Ванькой Комиссаровым, Андреем Ивановым, Ильей Гультяевым, Серегой Ковальчуком. У нас еще его брат Кирилл играл.

А вообще, для молодого парня, который жил футболом, фантастически было находиться в такой команде, где есть и сверстники, и опытные ребята. В итоге наслаждался в «Томи» каждым днем, что на тренировках, что во время игр.

Безумно люблю этот город. Даже делить какое-то время огромную квартиру на четверых было весело и прикольно. Комиссаров, Иванов, Гультяев, Дзюба — таков был ее состав. Потом только мы с Комисаровым остались.

Еще мне очень нравилось, как за 2-3 дня до официального матча всегда было противостояние молодежь против стариков. Проигравшие, сами понимаете, в какую позу вставали — как во дворе это у всех бывало. Играли-то на удары мячом по пятой точке. Смешно было.

А как в Томске на стадионе за нас болели, насколько хорошо ко мне относились. Так что этот город всегда в моем сердце, всегда с теплотой о нем вспоминаю. Даже сейчас вот говорю и невольно при этом улыбаюсь, настолько прекрасной была это наша томская футбольная молодость.