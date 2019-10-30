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Дзюба: «В „Томи“ я сформировался как футболист»

сегодня, 17:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь20:00 Не начался

Форвард «Зенита» Артем Дзюба вспомнил период в своей карьере, когда был в аренде в «Томи»:

Томский период до сих пор вспоминаю с большой теплотой. Причин очень много. Там я сформировался как футболист. Ведь Валерий Кузьмич Непомнящий не просто пригласил меня в «Томь», но и всячески доверял. И очень уважительно относился. Можно сказать, любил по-отечески.

Но там в принципе собралась потрясающая команда. Такие парни! Валера Климов, Дима Мичков, Саня Харитонов, Горан Мазнов. Много крутых ребят! А Валера Катынсус, Серега Парейко, Леша Поляков, Димка Смирнов! Что ни человек, то личность!

Для меня это было круто, что приехал не один, а с нашими парнями. Егором Филиппенко, Ванькой Комиссаровым, Андреем Ивановым, Ильей Гультяевым, Серегой Ковальчуком. У нас еще его брат Кирилл играл.

А вообще, для молодого парня, который жил футболом, фантастически было находиться в такой команде, где есть и сверстники, и опытные ребята. В итоге наслаждался в «Томи» каждым днем, что на тренировках, что во время игр.

Безумно люблю этот город. Даже делить какое-то время огромную квартиру на четверых было весело и прикольно. Комиссаров, Иванов, Гультяев, Дзюба — таков был ее состав. Потом только мы с Комисаровым остались.

Еще мне очень нравилось, как за 2-3 дня до официального матча всегда было противостояние молодежь против стариков. Проигравшие, сами понимаете, в какую позу вставали — как во дворе это у всех бывало. Играли-то на удары мячом по пятой точке. Смешно было.

А как в Томске на стадионе за нас болели, насколько хорошо ко мне относились. Так что этот город всегда в моем сердце, всегда с теплотой о нем вспоминаю. Даже сейчас вот говорю и невольно при этом улыбаюсь, настолько прекрасной была это наша томская футбольная молодость.

Ранее бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о совместной работе с Дзюбой.

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny
   23 / 872
сегодня в 18:52
В Томи был на своем месте, как и в Зените.
Nikola45
Nikola45
   58 / 872
сегодня в 18:32
А в Зените сделали огранку )) Довели до ума ))
spartach n1
spartach n1
   4 / 872
сегодня в 18:31
Говорящее полено .
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   1 / 872
сегодня в 18:27
Думаешь уперся в "потолок"?)...дальше только вниз...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 872
сегодня в 18:24
Шаг за шагом шёл вверх по карьерной леснице...пока не достиг вершины.....

Спартак...Томь....Ростов....Зенит....
ФК Конь Бомжа
ФК Конь Бомжа
   403 / 872
сегодня в 18:24
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       30 / 872
    сегодня в 18:19
    Про Спартак даже не вспоминает. А должен сказать спасибо, что его отпустили и карьеру не успели загубить.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       98 / 872
    сегодня в 18:06
    Ничего удивительного ! Всему футбольному миру известно, что Томь - кладезь футбольных талантов ( нараду с Уфой) и фабрика по формированию футболистов в одном флаконе.
    cska plus
    cska plus
       10 / 872
    сегодня в 18:04
    Приятные воспоминания у Дзюбы о Томи а ведь ни про спартак, ни про федуна никаких приятных воспоминаний, везунчик Тёма.
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