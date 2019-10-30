Титов: «“Спартак” может захлестнуть эйфория»

Бывший игрок «Спартака» рассуждает о предстоящем матче москвичей с «Ростовом» в Кубке России.

Мне очень интересно, как будет “Спартак” смотреться с “Ростовом”. Речь об игре, о тактическом противостоянии.

“Ростов” спешить не будет, сыграет от печки. “Ростов” – серьезная команда, с качественным подбором футболистов. Могу сказать, что “Ростов” - сбалансированная команда, там лидеры сыграны, особенно в центре поля.

“Спартак” может захлестнуть эйфория. Эмоций потратили много. Посмотрим, что покажет команда на этом фоне. Проигрывать нельзя, тогда уже минус шанс на трофей.