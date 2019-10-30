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Титов: «“Спартак” может захлестнуть эйфория»

сегодня, 15:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавтра в 19:30 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов рассуждает о предстоящем матче москвичей с «Ростовом» в Кубке России.

Мне очень интересно, как будет “Спартак” смотреться с “Ростовом”. Речь об игре, о тактическом противостоянии.

“Ростов” спешить не будет, сыграет от печки. “Ростов” – серьезная команда, с качественным подбором футболистов. Могу сказать, что “Ростов” - сбалансированная команда, там лидеры сыграны, особенно в центре поля.

“Спартак” может захлестнуть эйфория. Эмоций потратили много. Посмотрим, что покажет команда на этом фоне. Проигрывать нельзя, тогда уже минус шанс на трофей.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   233 / 878
сегодня в 16:02
Спартак уже давно захлестнула волна бромонтана и позора. И стыда.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   210 / 878
сегодня в 16:00
Ни прибавить, ни убавить...
drug01
drug01
   146 / 878
сегодня в 15:58
Нет! Они уже....
Чемпионы!!!
ДСА
ДСА
   303 / 878
сегодня в 15:54
А может и кураж захлестнуть.
mihaluch
mihaluch
   59 / 878
сегодня в 15:50
Да "Спартак" в принципе с "Локомотивом"ни чего не показал, просто удачное стечение обстоятельств.
azures
azures
   36 / 878
сегодня в 15:49
Скоро и с кубком попращаются.
Вова Туземец
Вова Туземец
   46 / 878
сегодня в 15:48
Спесь им быстро сегодня Ростов собьет.
Чингачгук
Чингачгук
   56 / 878
сегодня в 15:46
Спартак хочет выиграть чемпионат, провалявшись на поле. Потом скажут заслужили.
Литейный 4
Литейный 4
   19 / 878
сегодня в 15:42
Свиньи раз за полгода выиграли, так в фанфары трубили и салюты запускали на радостях. Сегодня мужики укажут свиньям место. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   10 / 878
сегодня в 15:42
Федун переживает чтобы в ФНЛ не угодить а браматанщик всё про какие то трофеи.
Lazurny
Lazurny
   23 / 878
сегодня в 15:41
Свиньи почти сто лет живут в эйфории, так ничего и не добившись, кроме левых чемпионств.
d_fincher
d_fincher
   15 / 878
сегодня в 15:34
Потирает ручонки в предвкушении проигрыша Тедеско. Противно.
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