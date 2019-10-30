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Орлов: «Лучший вратарь для сборной России - это Джанаев»

сегодня, 17:41

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, кто заслуживает место в основном составе сборной России на вратарской позиции.

Сейчас вообще трагедия для сборной. Вот кто будет играть против сборной Бельгии? Гильерме? А вы помните, Фабио Капелло сказал, что именно Гильерме проиграл матч «Локомотива» с «Ювентусом»? Пробивали — он отпустил мяч перед собой. Это был второй гол. И это ошибка Гильерме. Да еще какая! И в игре со «Спартаком» он ошибся. И еще была игра, когда он левой рукой отбил мяч перед игроком в штрафной. У него нет школы.

Естественно, я переживаю за сборную. Тот же Лунев не играет. Почему? Сам виноват, столько ошибок наделал. Сейчас он немного приболел. Мне Семак сказал, что ему надо немножко выздороветь. Может быть, они его щадят.

Лучший вратарь сейчас — это вратарь «Сочи». Сослан Джанаев. Он у нас третий вратарь в сборной.

Не так давно экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов усомнился в надобности игры Гильерме за российскую сборную.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   198 / 872
сегодня в 18:19
Гиля отыграл весь отбор и должен выйти против Бельгии, а с карликами проверять Джанаева нет смысла, там можно хоть самого Орлова ставить.
Виссарионович
Виссарионович
   70 / 872
сегодня в 18:17
Зная способность Орлова к коверканью имен и фамилий, его речь звучала так:"Лучший вратарь сейчас — это вратарь «Сочи». Шалман Шмонаев. Он у нас третий вратарь в сборной."
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Гавроша
   98 / 872
сегодня в 18:09
Вратари у нас не очень конечно. Высокого уровня вообще нет - все ошибаются.
Совершенно верно. Все ,практически, одинакового уровня. Не сказать, чтобы совсем уж низкого, нет, но - среднего.
Гавроша
Гавроша
   57 / 872
сегодня в 18:05
Вратари у нас не очень конечно. Высокого уровня вообще нет - все ошибаются.
RamonCSKA
RamonCSKA
   640 / 872
сегодня в 18:05
если уж один явно косячит зенитовец, то будет пихать в сборную с зенита 2
КЭТиК
КЭТиК
   126 / 872
сегодня в 17:54
Пропускает регулярно.
cska plus
cska plus
   10 / 872
сегодня в 17:52
Неужели Богданыч отчитывается перед геной.
cska plus
cska plus
   10 / 872
сегодня в 17:51
У старца маразм на пике.
cska plus
cska plus
   10 / 872
сегодня в 17:51
Снова гена нечаянно похвалил Лунёва.
mihaluch
mihaluch
   59 / 872
сегодня в 17:50
Акинфеев сколько напропускал и никакой критики. Тут один не совсем удачный матч Гили и посыпалось.
Lazurny
Lazurny
   23 / 872
сегодня в 17:48
Хорошо, что Орлов не тренер сборной.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 872
сегодня в 17:45
Гильерме и Фернандес сейчас слабейшие игроки в команде
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