Б. Игнатьев: «„Спартак“ сейчас на эмоциях»

Бывший тренер сборной России рассуждает о предстоящем матче между «Спартаком» и «Ростовом» в 1/8 финала Кубка России.

В матчах чемпионата мы бы по-иному раскладывали силы, и получилось бы равное противостояние. А в кубковом матче интерес повышается тем, что «Ростов» находится в хорошем эмоциональном и функциональном состоянии. Он хочет решать задачи, которые ставит Карпин. Футболисты понимают его и идут за ним. В плане тактики у ростовчан все сбалансировано. Они хорошо атакуют, при потере мяча умело обороняются, хотя ресурсов в защите у них поменьше, чем в нападении.

«Спартак» сейчас на эмоциях. Новый главный тренер приобщает свою команду к решению задач. Была аморфная игра в обороне, а сейчас она обретает очертания понимания у игроков того, что нужно делать, когда команда отдает мяч сопернику. Матч с «Локомотивом» это наглядно показал. При этом ситуация примерно равная, хотя небольшое предпочтение я бы отдал «Спартаку».