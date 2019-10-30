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Б. Игнатьев: «„Спартак“ сейчас на эмоциях»

сегодня, 16:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавтра в 19:30 Не начался

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассуждает о предстоящем матче между «Спартаком» и «Ростовом» в 1/8 финала Кубка России.

В матчах чемпионата мы бы по-иному раскладывали силы, и получилось бы равное противостояние. А в кубковом матче интерес повышается тем, что «Ростов» находится в хорошем эмоциональном и функциональном состоянии. Он хочет решать задачи, которые ставит Карпин. Футболисты понимают его и идут за ним. В плане тактики у ростовчан все сбалансировано. Они хорошо атакуют, при потере мяча умело обороняются, хотя ресурсов в защите у них поменьше, чем в нападении.

«Спартак» сейчас на эмоциях. Новый главный тренер приобщает свою команду к решению задач. Была аморфная игра в обороне, а сейчас она обретает очертания понимания у игроков того, что нужно делать, когда команда отдает мяч сопернику. Матч с «Локомотивом» это наглядно показал. При этом ситуация примерно равная, хотя небольшое предпочтение я бы отдал «Спартаку».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 875
сегодня в 17:34
Поэтому Игнатьев не работает тренером потому, что не умеет даже со стороны увидеть разницу сил, спартака завтра избавят от этого турнира.
ABir
ABir
   197 / 875
сегодня в 17:10
Надо проходить Ростов , в следующей круг
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   30 / 875
сегодня в 17:08
Влетят в кубке Ростову и поубавится эмоций.
Lazurny
Lazurny
   23 / 875
сегодня в 16:43
Это радость, что из зоны пердива вышли, но надолго ли?
Jake Sully
Jake Sully
   47 / 875
сегодня в 16:42
от бромантана эмоции не утихают?
d_fincher
d_fincher
   14 / 875
сегодня в 16:24
Интересная будет игра. Не выглядит Тедеско мальчиком для битья.
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