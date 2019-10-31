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«Наполи» планирует повысить зарплату Милику

сегодня, 13:25

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик стал ближе к подписанию нового контракта с клубом. Форвард уже больше года ведет переговоры о новом соглашении с неаполитанцами. Его действующий контракт истекает летом 2021 года.

Сейчас стороны близки к подписанию нового соглашения. Ожидается, что годовая зарплата футболиста вырастет с 2,5 млн евро до 3-3,5 млн евро.

В последнее время Милик исправно играет за «Наполи» и регулярно забивает голы. Вместе с тем недавно нападающий рассказал, что видит в соцсетях много критики в свой адрес.

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Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:14
недавно избавиться хотели, а уже переподписывают, как быстро всё меняется.
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