Наставник «Оренбурга» Федотов: «Отдаю должное „Химкам“»

Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал поражение от «Химок» в матче 1/8 финала Кубка России.

Мы очень серьезно готовились к этому матчу, очень тщательно и внимательно изучали соперника, настраивались на очень тяжелую и принципиальную игру. Это кубковые матчи, они другими не бывают. Знали, что нас ожидает, знали, что команда из себя будет представлять. Они показали то, на что мы и настраивали ребят: и бойцовские качества, и быстрый выход из обороны в атаку. Но, к сожалению… Беру на себя… Все эти три дня мы стучались, стучались, но не хватило, видимо, нашей настойчивости. Соперник очень здорово начинает первый тайм и очень много забитых мячей имеет. Тем не менее мы допустили две грубейшие ошибки.

Потом вернулись в игру, и у нас было предостаточно возможностей, чтобы уйти от поражения в основное время и затащить игру в дополнительное время. Отдаю должное команде соперника, которая очень самоотверженно, с большим воодушевлением и страстью оборонялась, отдаю дань мастерству вратаря, который в нескольких эпизодах их откровенно выручил. Нам не хватило удачи, фарта, точности в завершающих ударах. Было предостаточно моментов, когда мы могли перевернуть все в нашу сторону, но получилось вот так, о чем мы очень сожалеем.