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Розетти прокомментировал работу VAR в Англии

сегодня, 16:11

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти прокомментировал работу системы VAR в английской Премьер-Лиге. В нынешнем сезоне в этом турнире начали использовать VAR, однако в АПЛ главный судья во время матча не просматривает спорные моменты на мониторе.

И я, и УЕФА за то, что судья обязательно должен подойти к монитору и пересмотреть эпизод, если речь идет о субъективном восприятии. Речь также о честности. И мы не хотим, чтобы решения принимал тот, кто сидит неизвестно где. Решение должно оставаться за судьей в поле. Он должен все видеть, принять решение и объяснить его игрокам.

Отметим, что Розетти также рассказал о своей работе по внедрению системы VAR в футбол.

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